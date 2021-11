Piove? In via Mascagni si naviga: la segnalazione del disagio dei residenti

Piove. In via Mascagni più che parcheggiare si attracca. Le precipitazioni delle ultime ore, abbondanti ma non più di tanto, ancora una volta hanno letteralmente allagato la strada che incrocia via Sant'Annibale Maria di Francia di fronte alla basilica della Madonna di Fatima. I residenti della zona, sempre più numerosi vista la realizzazione di nuove abitazioni, lamentano lo stato di abbandono in cui versa da anni quella strada, e la mancanza di opere di urbanizzazione, che pure sono state pagate: il fondo stradale pieno di fossi, i continui allagamenti dopo ogni fenomeno piovoso, i disagi per superare il guado. "Obbligo di anfibi a bordo" sarà il prossimo cartello stradale? Eppure l'obbligo dovrebbe essere nel realizzare canali di scolo o collettori.