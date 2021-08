Polaroid, disponibile il libro illustrato del tranese Enzo de Gennaro

Polaroid, il nuovo libro illustrato di Enzo de Gennaro è disponibile su Amazon in versione ebook e cartacea. Polaroid è la raccolta di racconti in precedenza pubblicati sulla pagina web curata dall'autore www.lab57am.com Dodici titoli, scorci di un'estate trascorsa tra mare, sole, musica, cocktail, incontri e addii. Racconti brevi e poesie. Le cronache di una coloratissimi estate illustrate in un elegante bianco e nero. Un tempo sospeso tra il vissuto e il sognato. Il desiderio di una straordinaria quotidianità."L'estate è il periodo dell'anno in cui diamo maggiori possibilità alla nostra voglia di lasciarci andare, di trasgredire, di mettere da parte le quotidiane incombenze e dedicarci al divertimento. Un mondo pieno di colori. Mi piaceva porre in contrasto a questa gamma di tonalità vivaci il bianco e nero classico della fotografia d'autore. E' questo il senso del bianco e nero: questo libro può essere considerato un album dei ricordi. Sfogliando un ricordo siamo in grado di emozionarci allo stesso modo in cui lo abbiamo fatto quando abbiamo vissuto quel momento. E' un movimento intimo, qualcosa che smuove le proprie sensazioni. Le emozioni hanno più vividezza delle immagini. Difficilmente saremmo in grado definire con precisione il colore del vestito che indossavamo in quel momento. Il bianco e nero è il colore dei ricordi. In fondo ogni racconto è una polaroid. Una polaroid è una foto. Una foto è il racconto di qualcosa di vissuto in un passato più o meno lontano. Uno scatto, una frazione di tempo che la fotografia ha reso infinito".Prima di Polaroid Enzo de Gennaro ha illustrato "La favoletta meloccicosa" di Donato De Ceglie edito da Giacovelli, ha scritto e illustrato "14 minuti" edito da La Penna Blu.