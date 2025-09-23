Polizia della Bat: cerimonia a Barletta per 138 patenti di servizio, c'è anche Trani

(nda: ci sarà un rappresentante dell'Amministrazione anche un rappresentante della Città di Trani)

A conclusione delle sessioni di esame per il conseguimento delle Patenti di Servizio da parte degli agenti delle, giovedìalle ore 10.00, presso la Sala Rossa del Castello di Barlettasi terrà la cerimonia di consegna delle pergamene attestanti il superamento delle prove. L'evento rappresenta un'occasione per rendere merito all'incessante lavoro svolto e all'impegno quotidianamente profuso sul territorio dagli operatori delle, consentendo il raggiungimento di brillanti risultati, e nel contempo per valorizzare il ruolo di presidio strategico di sicurezza urbana, promotore di legalità e punto di riferimento essenziale per le comunità.La Commissione d'Esame per il rilascio delle Patenti di Servizio è stata presieduta dal Dirigente della Prefettura di Barletta Andria Trani,, ed ha avuto tra i suoi componenti il Sostituto, in rappresentanza della Polizia Stradale,in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Territoriale del Sud Motorizzazione Civile,in rappresentanza della Polizia Provinciale, il Comandante della Polizia Locale di Canosae, come segretario, il Commissario della Polizia Locale di Andria. Sono stati complessivamente 138 gli agenti che, dopo aver frequentato il corso presso una scuola di formazione, hanno superato l'esame (consistente in una prova teorica ed una pratica) ed ai quali ilconsegnerà gli attestati nella mattinata di giovedì.