Polo Museale aperto a Pasqua e Pasquetta

Il Polo Museale Diocesano di Trani rimarrà regolarmente aperto la domenica di Pasqua e il giorno di Pasquetta, dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,00 (chiusura martedì 11 aprile).Alle ore 10 di lunedì 10 aprile, la Fondazione S.E.C.A. ha previsto anche una visita guidata gratuita al Museo Diocesano e al Museo della macchina per scrivere, in piazza Duomo, alla scoperta dei Patrimonio storico-artistico e archeologico dell'Arcidiocesi Barletta-Andria-Trani e di una delle collezioni più complete di macchine per scrivere della Fondazione S.E.C.A, un unicum in Puglia e in Italia, attraverso cui si racconta l'evoluzione della storia della scrittura meccanicaInoltre sarà possibile visitare in Corte la mostra temporanea "La Passione di Cristo nell'Arte" con ingresso libero, che coniuga arte pittorica e arte sacra. Infatti oltre al dipinto "Cristo portacroce" del XVII secolo, sono esposti gli abiti processionali della Madonna Addolorata, gli Ex-voto dell'Arciconfraternita SS. Addolorata di Trani e le Madonne dell'Addolorata in campana.