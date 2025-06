«Polo Museale Diocesano» e «Museo della Macchina per Scrivere»: apertura straordinaria lunedì 2 giugno 2025.

Sarà un'opportunità unica per scoprire la storia della scrittura meccanica, dai primi modelli dell'Ottocento fino alle celebri macchine per scrivere del Novecento. Il Polo Museale Diocesano ed il Museo della Macchina per Scrivere faranno un'apertura straordinaria lunedì 2 giugno 2025.Il design delle macchine per scrivere italiane ha una storia affascinante, che unisce ingegneria, estetica e innovazione. L'Italia ha avuto un ruolo importante grazie all'azienda Olivetti nello sviluppo di questi strumenti, sia dal punto di vista tecnologico che stilistico. Il museo della macchina per scrivere a Trani ripercorre la storia internazionale della scrittura meccanica, infatti, nella corte del Polo Museale sarà esposta la Lettera 22 tricolore edizione speciale: si tratta di un oggetto iconico del design italiano, amato per il suo stile e la sua storia.I visitatori potranno ammirare anche la mostra dei manifesti "Comunicazione Olivetti - Solo il peso delle idee". L'apertura straordinaria è pensata per celebrare il patrimonio storico-tecnologico italiano per valorizzare un oggetto che ha contribuito profondamente alla cultura del lavoro, della comunicazione e della creatività nel nostro Paese.Ingresso ridotto a soli 5 euro per tutti i visitatori in occasione della festività nazionale. Orari di apertura del Museo Diocesano-Macchina per scrivere e Sinagoga-Museo Sant'Anna: mattina 9:30-13:00 pomeriggio 16:00-19:00. Per info e prenotazioni tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it