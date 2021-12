Ponte di via Salvemini: una nuova discarica della vergogna

Manca, nel testo di Branà, un riferimento alle persone che portano i rifiuti delle proprie case in luoghi che evidentemente non sono isole ecologiche: ma va aggiunto, con amarezza e un senso di scoraggiamento, perché i luoghi dive portare i rifiuti ci sono e sono facilmemte raggiungibili. Eppure molti fanno ancora finta di non saperlo, o , peggio , se ne infischiano spavaldamente, provenendo anche da città vicine.







"È nata una nuova isola ecologica adiacente al ponte di Via Salvemini, praticamente a pochi metri dal centro abitato. Nessuna telecamera, nessuna multa da parte delle guardie ambientali che noi paghiamo, tari tra le più alte della Regione nonostante l'80% di differenziata...



Purtroppo dal punto di vista ambientale siamo molto indietro, e quello che si percepisce è che i proclami sono tanti, ma i fatti sono pochi.



Siamo in alto mare sul contratto del verde pubblico, tagliano alberi manco siano gramigna da estirpare, e il grigio è il colore predominante soprattutto nei quartieri periferici. I nuovi parchi hanno più problemi che altro....l'assessore all'Ambiente non esiste....



Manca il pugno duro su questioni importanti per il futuro dei nostri figli e le chiacchiere sono assai."

Se il buon esempio genera buone pratiche in una comunità, è purtroppo anche vero che la madre degli scellerati (e degli stupidi) è sempre incinta. E al solito frigorifero o treno di gomme si è aggiunto in poco tempo di tutto, come testimoniato da un vero e proprio report fotografico postato dal consigliere m5s Vito Branà, del quale riportiamo il post fortemente accusatorio nei confronti della gestione- da parte dell'Amministrazione - della questione ambientale, e, in questo caso specifico, della cecità del corpo di guardie ambientali vista l'assenza di telecamere.