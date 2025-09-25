Viabilità di Via Pozzo Piano a Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Ponte Lama, la nuova viabilità supera la prova. Sabato la chiusura e l'avvio dello storico cantiere

Assessora Cecilia Di Lernia:"Primi giorni incoraggianti, ringrazio i cittadini per la collaborazione"

Trani - giovedì 25 settembre 2025 7.22
Le prime osservazioni oggettive fatte sul campo dalla Polizia Locale, relative alla nuova viabilità "da e per Bisceglie" a motivo dell'imminente chiusura del Ponte Lama, hanno fornito risultati incoraggianti, nonostante sulla carta presentasse evidenti criticità in snodi cruciali come "l'incrocio via Malcangi – via Pozzo Piano, l'incrocio via Pozzo Piano – Corso don L. Sturzo e gli svincoli della Statale 16 bis". Se la giornata di lunedì è stata caratterizzata, malgrado l'attività di sensibilizzazione ed i richiami sonori degli Agenti, da sanzioni comminate specialmente per parcheggi in doppia fila su via Pozzo Piano, quella di martedì, la più temuta per la co presenza del mercato settimanale, è trascorsa tranquilla con un traffico sostanzialmente ordinato.

Va detto che questo incoraggiante successo iniziale si inserisce in un contesto più ampio in cui l'Amministrazione, pur conscia delle difficoltà legate ai molteplici problemi gestionali della città che ogni giorno immancabilmente è chiamata ad affrontare, non ha mai visto le proprie funzioni delegate arretrare e sottrarsi alle specifiche responsabilità oggettive di mandatario di servizi a cui le imprese contrattualizzate vengono meno.

Confidare nello spirito di collaborazione dei cittadini è stato sempre un punto centrale trasversale di ogni Amministrazione Comunale che si è succeduta nel tempo: gli atti vandalici ed il degrado, infatti, non nascono per "partogenesi", ma sono spesso radicati nei comportamenti incivili di quella minoranza che poi è la prima a lamentarsi e criticare sui social. "Il successo di questi primi giorni - ha detto l'Assessora Cecilia Di Lernia - non è casuale, ma il frutto di una programmazione che affronta le responsabilità e di una cittadinanza che, nella sua stragrande maggioranza, collabora. Un modello che conferma come la cura del bene pubblico sia un dovere condiviso, ben lontano dalle sterili lamentele di chi, con i propri comportamenti incivili, è spesso la vera causa dei problemi".

La chiusura del Ponte Lama.
La riorganizzazione del traffico ha anticipato quindi un evento storico per il territorio: da sabato 27 settembre, il Ponte Lama sarà definitivamente chiuso al transito per consentire l'avvio di imponenti lavori di restauro, ampliamento e messa in sicurezza. L'intervento, atteso da decenni e finanziato con 5 milioni di euro ministeriali più un cofinanziamento comunale, sarà presentato ufficialmente in una conferenza stampa che si terrà proprio sul ponte sabato mattina alle ore 10. Per minimizzare i disagi, è stata definita una viabilità alternativa. Chi viaggia da Bisceglie verso Trani dovrà utilizzare la Statale 16 in direzione Foggia, accedendo dallo svincolo Bisceglie Nord. In direzione opposta, da Trani a Bisceglie, si percorrerà la Statale 16 con ingresso da Trani Sud (Capirro). In caso di congestione, sono consigliate le Strade Provinciali 13 (Bisceglie-Andria) e 238 (Trani-Corato).Anche il trasporto pubblico si è già adeguato. I pendolari hanno affrontato le deviazioni con spirito collaborativo, e il personale STP è intervenuto prontamente per chiarire i dubbi sulle nuove fermate, dimostrando che la comunicazione efficace è fondamentale.
