Pop Art e colori a Trani: l'estro di Marcello Quarta

Il Polo Museale di Trani si prepara a una nuova, vivace stagione espositiva con la decima edizione della rassegna "Fuori Museo"

Trani - domenica 10 agosto 2025 8.21
Il Polo Museale di Trani si è preparato a una nuova, vivace stagione espositiva con la decima edizione della rassegna "Fuori Museo". L'estate 2025 sarà all'insegna della Pop Art, con una mostra che vedrà protagonista l'artista leccese Marcello Quarta, le sue opere, caratterizzate da colori sgargianti, collage e applicazioni, animeranno lo spazio espositivo della Corte del museo.

Classe '82, Marcello Quarta, da autodidatta, ha sviluppato negli anni uno stile unico ed identitario, definito da creatività, simpatia e una certa audacia. La sua poetica visiva è un mix esplosivo di Pop Art, dripping alla Pollock, street art e collage moderni. Quarta Attraverso l'uso di tecniche miste come acrilico, olio, spray e digitale, crea opere d'impatto, cariche di energia e colore. Il suo messaggio è un invito diretto a rompere gli schemi e a usare l'arte come linguaggio espressivo vivo e contemporaneo. L'inaugurazione della mostra, che si è tenuta venerdì 9 agosto, è stata un'opportunità imperdibile, ma lo sarà anche per i visitatori, per riempire gli occhi dei colori vivaci e dell'energia della Pop Art.

Info utili per la visita. Le opere di Quarta saranno esposte dal 9 agosto al 21 settembre. L'ingresso alla mostra nella Corte è gratuito. Il Polo Museale di Trani osserverà i seguenti orari: dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Dal 9 agosto al 21 settembre 2025. Ingresso: Gratuito. Contatti: Tel. 0883582470 | Email: info@fondazioneseca.it


