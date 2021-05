Porta a porta, Ferri (Fdi): "Si raddoppi il servizio di raccolta della plastica"

«È in consegna in queste ore il calendario di raccolta Amiu valido dal 31 maggio 2021. I cittadini tranesi - scrive in una nota il consigliere Andrea Ferri - noteranno che la domenica non ci sarà più servizio di raccolta (sostituito da un servizio doppio il sabato e il lunedì) e che la plastica continuerà ad essere raccolta una volta a settimana.Tendenzialmente la plastica d'estate aumenta e pertanto sarebbe stato auspicabile, come più volte ho chiesto, l'incremento della raccolta. Chiedo pertanto all'assessore Raffaella Merra di prendere in considerazione che si raddoppi il servizio di raccolta della plastica e che se saltando la raccolta domenicale si preveda in quella giornata l'apertura dei centri di conferimento».