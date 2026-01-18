Amet
Porto di Trani, Amet cerca personale: al via la selezione per assistenti ai diportisti

Pubblicato l'avviso per creare una graduatoria di idonei. C'è tempo fino al 28 gennaio 2026 per candidarsi

Trani - domenica 18 gennaio 2026
Nuove opportunità di lavoro nell'area portuale di Trani. L'Amet S.p.A., azienda partecipata al 100% dal Comune, ha avviato una procedura di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di figure professionali da impiegare come assistenti ai diportisti. La selezione è affidata all'agenzia per il lavoro Randstad Italia S.p.A. e mira a reclutare personale con contratto di somministrazione a tempo determinato (sia full-time a 40 ore che part-time), inquadrato al 6° livello del CCNL Terziario/Commercio.

Ecco i dettagli principali dell'avviso pubblico.
Le mansioni Le figure selezionate si occuperanno di assistenza ai diportisti, servizi vari di banchina e manutenzione delle piattaforme galleggianti gestite dall'Amet. I requisiti fondamentali Per partecipare alla selezione è necessario essere maggiorenni e possedere il diploma di scuola media inferiore (o titolo equipollente). Tuttavia, il requisito specifico imprescindibile per l'accesso è il possesso del certificato di iscrizione alla "Gente di Mare" in corso di validità. Sono richiesti inoltre:
  • Idoneità fisica e psichica alle mansioni.
  • Cittadinanza italiana, UE o regolare permesso di soggiorno.
  • Assenza di condanne penali ostative e godimento dei diritti civili e politici.
La procedura di selezione L'iter sarà suddiviso in due fasi:
  1. Preselezione Randstad: Valutazione dei CV, verifica dei requisiti e colloquio conoscitivo per approfondire esperienze e motivazione. Questa fase produrrà una "rosa" di candidati.
  2. Colloquio Tecnico Amet: Una commissione nominata dall'azienda esaminerà i candidati selezionati dall'agenzia per accertare le competenze tecniche specifiche e l'aderenza al contesto aziendale.
Come e quando candidarsi Le domande dovranno essere inviate telematicamente, allegando documento di identità, CV aggiornato, copia del titolo di studio e certificato di iscrizione alla "Gente di Mare". Il termine perentorio per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 23:59 del 28 febbraio 2026. Per tutti i dettagli e per inoltrare la domanda, gli interessati possono consultare il sito ufficiale di Amet S.p.A. o i canali di Randstad Italia
