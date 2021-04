Posso prima io? Col pass solidale niente più file per i caregiver

«Abbiamo consegnato oggi il primo badge solidale dell'iniziativa di sensibilizzazione denominata "Posso prima io?"». Sono le parole del sindaco Amedeo Bottaro a margine della cerimonia svoltasi questo pomeriggio a Palazzo di Città.«L'esibizione di questo pass consentirà ad un caregiver di "saltare la fila" nei negozi e negli uffici pubblici che vorranno condividere questa campagna di civiltà, promossa dall'Amministrazione comunale a seguito dell'approvazione in Consiglio comunale di una mozione proposta dal Movimento 5 stelle e che ha trovato tutti favorevoli.Sul sito Istituzionale della Città di Trani è stata creata una sezione dedicata con tutte le informazioni del caso ed il modulo da compilare per la presentazione dell'istanza.Per avere il pass (ovviamente avendone i requisiti) è necessario inviare una richiesta all'indirizzo comandante.polizialocale@cert.comune.trani.bt.it oppure è possibile presentarla personalmente al Comando di Polizia Locale.Il Comando valuterà la sussistenza dei requisiti e, in caso di accoglimento, rilascerà al richiedente il badge nominativo, valido per 5 anni».