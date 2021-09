Potenziare l’ospedale di Trani? Se ne parla lunedì in Regione

Si terrà lunedì 27 settembre presso la Regione Puglia un importante incontro che riguarda la "salute" dell'ospedale di Trani: su richiesta della consigliera regionale del Pd Debora Ciliento, per quella data sono stati infatti convocati in audizione l'assessore alla salute Pier Luigi Lopalco, il direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro e il direttore generale della Asl Bat Alessandro Delle Donne per discutere sul futuro del presidio territoriale ospedaliero di Trani.In audizione sarà presentata la proposta progettuale elaborata dalla commissione salute del Pd della provincia Bat composta da medici che operano nel territorio e che hanno vissuto per tanti anni l'esperienza ospedaliera nel presidio di Trani: in particolare si tratta dei referenti della proposta progettuale sul tema "Potenziamento del PTA di Trani", dott. Arbore, dott. Di Fazio e ing. Riccio"Il Pta di Trani - spiega Ciliento - è una struttura su cui si è investito molto, ma che necessita di un ulteriore potenziamento per offrire maggiore servizio alla città di Trani e all'intera provincia; è urgente e necessario supportare gli ospedali presenti sul territorio al fine di migliorare le prestazioni sanitarie dei cittadini".Sempre nella stessa giornata, e con gli stessi vertici della sanità pugliese,, è in programma anche un'audizione richiesta dal consigliere regionale Francesco Ventola, sul tema: "Attuazione dell'articolo 27 "Centrale 118 territorio Asl Bt" della l. r. n. 35/2020; b) riconoscimento delle cd "zone carenti" per i territori di Canosa di Puglia e di Trani con l'implementazione di n. 5 medici per ciascuna città onde garantire efficacemente i Lea per i servizi del 118".