Premio Federchimica giovani, soddisfazione per la scuola Baldassarre

È andata a Gabriele Binetti della classe seconda sezione L della scuola Baldassarre una menzione speciale nell'ambito del Premio Federchimica Giovani per la sezione " Areosol". Soddisfazione per la scuola tranese e per la docente di matematica e scienze di Gabriele, la prof. Iolanda Zecchillo. La giuria ha deciso di concedere la menzione speciale all'anno della 2 L per la puntualità del lavoro e per la buona presentazione realizzata con una completa ricostruzione della storia dell'aereosol.I complimenti di tutta la scuola Baldassarre e della nostra redazione a Gabriele per il riconoscimento che fa onore a lui e alla nostra città.