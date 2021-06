Premio Rotary Musica 2021 questa sera nell'auditorium del Liceo "Vecchi"

Il Rotary Club di Trani dona una borsa di studio a favore di un giovane talento in ambito musicale: questa sera alle 20 presso l'Auditorium del Liceo scientifico "Vecchi" di Trani, partner dell'iniziativa per il Piano Scuola estate, avrà luogo l'evento "Premio Rotary Musica 2021. Contaminazioni : Arte e Scienza" che gode del patrocinio del Comune di Trani."A suggello di un anno rotariano intenso - dice la presidente prof.ssa Angela Tannoia - pur in un momento storico così complesso in ragione dell'emergenza epidemiologica, il Rotary Club di Trani non si ferma e realizza ancora un service a favore delle nuove generazioni".Nel corso della manifestazione sarà infatti premiato con una borsa di studio, offerta dal Rotary Club di Trani, il musicista Vincenzo Lomaestro di Ripacandia ( Pz), già in possesso della laurea, di 1^e 2^ livello in pianoforte, conseguita con lode e menzione speciale, presso il Conservatorio di Potenza, e attualmente iscritto al corso di perfezionamento presso la Fondazione European Arts Academy "Aldo Ciccolini" di Trani sotto la guida del M° Pierluigi Camicia.La serata proseguirà con lo spettacolo "Arte e Scienza : quando la Scienza diventa Arte" a cura del prof. Matteo Gelardi, medico odontoiatra che presenterà esempi di felice contaminazione artistica tra musica, pittura, citologia e poesia. Proiezioni video, reading con voci recitanti, photogallery e musica sottolinearanno il possibile connubio tra Arte e Scienza che, a far data dal prossimo anno accademico, l'Università degli Studi di Foggia, trasformerà in un insegnamento vero e proprio, curato dallo stesso Matteo Gelardi.L'evento che, promosso dal Rotary Club di Trani, nella persona della Presidente Angela Tannoia, si svolgerà in Interclub con i club di Andria Castelli Svevi, Barletta, Canosa di Puglia e Valle dell'Ofanto, e prevede la partecipazione dell'Assistente del Governatore, Emanuela Termine, per le conclusioni. Interverrà per i saluti istituzionali dell'amministrazione comunale, l'Assessore alla Cultura Francesca Zitoli; sarà, infine, presente per l'Istituto Nazionale di fisica Nucleare, la dott.ssa Lucia Silvestris, Responsabile nazionale dell'esperimento Cms del CERN di Ginevra.