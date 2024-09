Presentata la sesta edizione della Trani Triathlon Sprint Gara Gold

17 foto Conferenza stampa di presentazione della Trani Triathlon

Questa mattina nei suggestivi ambienti del Monastero di Colonna si è svolta la conferenza stampa della Trani Triathlon Sprint in cui sono stati svelati tutti i dettagli. A fare gli onori di casa il presidente dell'atletica Tommaso Assi Triathlon Team, il dott. Giovanni Assi, affiancato dal referente del settore triathlon Paolo Manno e dal direttore di gara Giampiero Angelilli e dal consiglio del direttivo dell'associazione. Alla conferenza stampa c'è stato il saluto della vice presidente vicario CONI Silvia Salis, e la presenza di Angelo Giliberto (presidente Coni Puglia) con il delegato CONI BAT Antonio Rutigliano ed il referente cittadino CONI Anselmo Mannatrizio, del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei ed il presidente regionale Antonio Tondi, dell'assessore regionale Debora Ciliento, del sindaco della Città di Trani Amedeo Bottaro. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per celebrare il 250° anniversario della Guardia di Finanza con la presenza del Comandante Legione Allievi di Bari il Generale Marco Lainati, e del Comandante della Guardia di Finanza di Trani il Capitano Giorgio Di Giovanni. Presenti anche il Comandante del Corpo Municipale della Polizia Locale Leo Cuocci e del Comandante Provinciale dei Carabinieri della BAT il Colonnello Massimiliano Galasso.Trani Triathlon Sprint 2024 si svolgerà domenica 15 settembre con l'organizzazione dellAtletica Tommaso Assi Triathlon Team, sotto l'egida della FITri e con il patrocinio di Regione Puglia, Città di Trani e Lega Navale di Trani. Promossa per il secondo anno consecutivo al rango di gara Gold, la competizione - giunta alla sesta edizione - è valida sia quale 3^ tappa del prestigioso circuito Nazionale, sia quale Campionato Regionale individuale ed a squadre Age Group.Tra le iniziative di punta per le celebrazioni del quarantennale di attività dell'Atletica Tommaso Assi, la Trani Triathlon Sprint sarà articolata in tre frazioni (750 metri a nuoto, 20 chilometri in bicicletta e ultimi 5 chilometri di corsa) con partenza e arrivo nellaffascinante scenario della Baia dei Pescatori, a ridosso del quartier generale dell'evento, collocato in Piazza Marinai d'Italia. Al momento il numero degli iscritti ha già superato quello della passata edizione, suddivisi nelle diverse fasce (Youth B, Juniores, Senior e Master), con la presenza di una folta pattuglia pugliese, ma al contempo anche di numerosi quotati specialisti provenienti da ogni angolo d'Italia, dal Trentino alla Sicilia.Tra gli atleti maschili più attesi spiccano i nomi di Giorgio Vicari, giovane promettente e Best Rank della Minerva Roma, Enrico Melani della Canottieri Salò, Giacomo Cesari e Francesco Soldati della Firenze Triathlon. Non saranno da meno i forti triatleti campani Luigi Iervolino (Terra dello Sport), Daniel Nicola De Benedetto (Mkt Draph) Alessandro DAmbrosio (Circolo Canottieri Napoli) e il pugliese Marcello Roncone (Freedogs Castellana), questultimi due hanno iscritto in passato il loro nome nellalbo doro della manifestazione.In campo femminile cercherà di portarsi il titolo di Regina di Trani, la forte triatleta Anita Ghelardoni, la ragazzina ventiduenne in forza alla Firenze Triathlon. A dar battaglia ci saranno le pugliesi Viola Giustino (SSD Netium), Vanessa Lafronza (Raschiani Triathlon Team) e Alessia Bechi (ASD Bari Triathlon), vincitrice delledizione 2019, e la napoletana Gaia Moretti.La manifestazione avrà inizio alle ore 13:00 e si svilupperà nell'area che va da Piazza Marinai d'Italia a tutto il lungomare, da via Tasselgardo a via Malcangi, fino a via Bisceglie (Ponte Lama) e alla zona del Monastero di Colonna. In occasione delle celebrazioni del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, sarà proprio la Fanfara del Corpo ad eseguire l'inno nazionale in apertura dell'evento (ore 13,00).Grande attenzione, come sempre, da parte della famiglia Assi, all'aspetto sociale e al binomio sport e salute, che da sempre caratterizza ogni manifestazione organizzata dallASD Tommaso Assi, con la partnership con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e la presenza alla conferenza stampa del professor Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT.