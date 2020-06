Prima volta in città per Quarto, super accoglienza al Comune

La notizia dell'appuntamento con il sindaco Bottaro si è diffusa in men che non si dica. Applausi, cori e fumogeni: così un gruppo di tifosi ha accolto il presidente della United Sly Trani, Danilo Quarto. Inizia così, con il suo arrivo in città, una nuova avventura per il mondo del calcio tranese. Nei pressi di Palazzo di città, i tifosi hanno festeggiato il nuovo presidente in barba alla pioggia e trascurando un po' anche le regole del distanziamento sociale previste dall'attuale emergenza Covid-19.Il momento di festa ha sicuramente fatto dimenticare un momento negativo, dando spazio ad una nuova gioia: la Sly giocherà presto in città. I tifosi, insomma, hanno fatto sentire il loro più che caloroso benvenuto a Danilo Quarto.