Principio d'incendio prontamente spento dagli operatori Oer

E' stato grazie al tempestivo intervento degli operatori Oer che un principio d'incendio è stato prontamente spento in un fondo privato nelle immediate vicinanze del Carcere di Trani, sulla strada provinciale Trani-Andria. Il rogo, presumibilmente di origine dolosa, appiccato a ridosso delle cabine elettriche dell'istituto penitenziario, è stato spento da un mezzo anticendio boschivo in dotazione agli Operatori Emergenza Radio di Trani. Sul posto, per i rilievi del caso, è giunta anche una volante della Polizia di Stato.