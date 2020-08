Prolungamento di via Parini e riqualificazione della viabilità, pubblicato bando di gara

E' stato pubblicato un bando di gara mediante procedura aperta gestita tramite piattaforma telematica Empulia per la realizzazione del prolungamento di via Parini e riqualificazione della viabilità. I lavori avranno la durata di 150 giorni, su importo a base d'asta di 543.940 euro. Il 15 settembre scadranno le offerte.Il progetto di prolungamento di via Parini e di riqualificazione della viabilità prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione in continuità con l'esistente via Parini e l'adeguamento della viabilità parallela alla ferrovia (via Giachetti) esistente. Ed inoltre: percorsi pedonali sicuri su marciapiedi, un tratto di pista ciclabile su via Giachetti, aree destinate a parcheggi, aree a verde per gioco bimbi, sistema di pubblica illuminazione, barriere verdi lungo via Giachetti a ridosso della ferrovia che facciano da filtro rispetto alla stessa.