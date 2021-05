Prorogata fino a fine anno la presenza del Dirigente dell'Area Urbanistica di Trani presso la Provincia Bat

Sarà ancora in servizio presso la Provincia di Barletta-Andria-Trani per un giorno alla settimana (9 ore) il Dirigente dell'Area Urbanistica, Demanio e Ambiente del Comune di Trani, arch. Francesco Gianferrini: lo si legge nella determinazione dirigenziale della Provincia Bat del 20 maggio scorso del Settore - Affari Generali, Personale e Politiche Sociali sulla "Proroga assegnazione temporanea e parziale presso la Provincia di BAT del Dirigente dell'Area Urbanistica, Demanio e Ambiente del Comune di Trani".La decisione di proroga dell'incarico è stata presa a causa di una serie di motivazioni: "In ragione di tutta una serie di dinamiche occupazionali che hanno generato alcune vacanze delle posizioni dirigenziali, appare prioritario garantire la continuità dell'intera macchina amministrativa mantenendo l'attuale dotazione organica dirigenziale "potenziale", pari a n. 6 Dirigenti e, dunque, pianificare la copertura nel triennio 2020/2022, nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica, della capacità assunzionale dell'Ente e della compatibilità della spesa conseguente alla programmazione con il valore finanziario consentito a questa Provincia" si legge nelle premesse.Dunque nel Piano delle assunzioni della Provincia era stata prevista "la copertura per n. 1 posto di personale dirigente, con profilo professionale tecnico, (posto vacante a far data dal 01/08/2019, per collocamento in quiescenza del Dirigente), attraverso gli strumenti di reclutamento previsti dalle disposizioni normative vigenti, prevedendo di attivare, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui trattasi, onde assicurare la funzionalità dei servizi gestiti, le procedure di assegnazione temporanea e parziale al 50% del Dirigente del Settore Tecnico di altro Ente", dato che "il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta lo strumento più flessibile che consente di mettere a disposizione dell'Ente, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita".Nelle more del completamento delle procedure concorsuali per la copertura del posto vacante di Dirigente Tecnico, con una nota del 28 aprile scorso il Presidente della Provincia ha rappresentato al Comune di Trani l'esigenza di proroga fino a tutto il 31 dicembre 2021 della convenzione per l'utilizzo condiviso del Dirigente dell'Area Urbanistica, Demanio e Ambiente, nella misura del 25% (9 ore settimanali); il Sindaco del Comune di Trani ha espresso per le vie brevi la disponibilità, Gianferrini l'assenso, e con determinazione dirigenziale del Comune di Trani del 19 maggio si è autorizzata l'assegnazione temporanea presso la Provincia di Barletta-Andria-Trani del Dirigente dell'Area Urbanistica, Demanio e Ambiente, arch. Francesco Gianferrini, fino a tutto il 31.12.2021, senza soluzione di continuità."Gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, delle ritenute di legge, della retribuzione di posizione e della eventuale indennità ad personam), di competenza del datore di lavoro saranno corrisposti dal Comune di Trani, che sarà rimborsato dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani nella misura del 25%" si legge nella determina.