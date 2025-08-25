Speciale
Prorogati fino al 31 dicembre 2025 i servizi di elettrocardiogramma (ECG), holter cardiaco e holter pressorio in farmacia
La Farmacia Turenum conferma l’adesione al progetto di Telemedicina della Regiona Puglia
Trani - lunedì 25 agosto 2025
Finalmente potrai tenere sotto controllo la tua salute cardiovascolare effettuando elettrocardiogramma (ECG), holter cardiaco e holter pressorio direttamente in farmacia, evitando lunghe attese e inutili spostamenti e pagando solo il ticket come se stessi andando in ospedale o in qualsiasi struttura pubblica.
La Farmacia Turenum aderisce al progetto di Telemedicina promosso dalla Regione Puglia per cui ora potrai accedere a questi esami con una prescrizione del tuo medico e pagando solo il costo previsto dal Sistema Sanitario Nazionale, senza costi aggiuntivi.
Il nostro team di operatori sanitari qualificati si occuperà di effettuare il test e registrare i risultati che saranno poi valutati e refertati da un medico cardiologo, attraverso un servizio di telemedicina.
Il risultato dell'esame ti sarà consegnato in tempi rapidi e, in caso di eventuali criticità, sarai immediatamente indirizzato verso il percorso assistenziale più adatto a garantire le cure di cui hai bisogno.
Puoi prenotare il tuo appuntamento direttamente in farmacia o contattando il nostro servizio di Info & Prenotazioni WhatsApp al numero 3701122153.
Ti ricordiamo, inoltre, che la Farmacia Turenum aderisce anche alla campagna di prevenzione regionale:
- - screening gratuito per la prevenzione dei tumori del colon retto (maggiori info qui)