Prorogati fino al 31 dicembre 2025 i servizi di elettrocardiogramma (ECG), holter cardiaco e holter pressorio in farmacia

elettrocardiogramma (ECG), holter cardiaco e holter pressorio direttamente in farmacia, evitando lunghe attese e inutili spostamenti ecome se stessi andando in ospedale o in qualsiasi struttura pubblica.prescrizione del tuo medico e pagando solo il costo previsto dal Sistema Sanitario Nazionale, senza costi aggiuntivi.Info & Prenotazioni WhatsApp al numero 3701122153.WhatsApp al numero 3701122153.