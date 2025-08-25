Farmacia Turenum
Farmacia Turenum
Speciale

Prorogati fino al 31 dicembre 2025 i servizi di elettrocardiogramma (ECG), holter cardiaco e holter pressorio in farmacia

La Farmacia Turenum conferma l’adesione al progetto di Telemedicina della Regiona Puglia

Trani - lunedì 25 agosto 2025 8.47 Sponsorizzato
Finalmente potrai tenere sotto controllo la tua salute cardiovascolare effettuando elettrocardiogramma (ECG), holter cardiaco e holter pressorio direttamente in farmacia, evitando lunghe attese e inutili spostamenti e pagando solo il ticket come se stessi andando in ospedale o in qualsiasi struttura pubblica.

La Farmacia Turenum aderisce al progetto di Telemedicina promosso dalla Regione Puglia per cui ora potrai accedere a questi esami con una prescrizione del tuo medico e pagando solo il costo previsto dal Sistema Sanitario Nazionale, senza costi aggiuntivi.

Il nostro team di operatori sanitari qualificati si occuperà di effettuare il test e registrare i risultati che saranno poi valutati e refertati da un medico cardiologo, attraverso un servizio di telemedicina.

Il risultato dell'esame ti sarà consegnato in tempi rapidi e, in caso di eventuali criticità, sarai immediatamente indirizzato verso il percorso assistenziale più adatto a garantire le cure di cui hai bisogno.

Puoi prenotare il tuo appuntamento direttamente in farmacia o contattando il nostro servizio di Info & Prenotazioni WhatsApp al numero 3701122153.

Ti ricordiamo, inoltre, che la Farmacia Turenum aderisce anche alla campagna di prevenzione regionale:
  • - screening gratuito per la prevenzione dei tumori del colon retto (maggiori info qui)
Per qualsiasi dubbio o informazione, non esitare a contattare il nostro staff tramite WhatsApp al numero 3701122153.
  • Salute
Altri contenuti a tema
Dieta e qualità del sonno Salute d'asporto Dieta e qualità del sonno Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Doms e acido lattico, che confusione! Salute d'asporto Doms e acido lattico, che confusione! Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Disturbo da uso di alcol Salute d'asporto Disturbo da uso di alcol Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Prevenzione della demenza, un webinar dell'associazione Alzheimer Italia Associazioni Prevenzione della demenza, un webinar dell'associazione Alzheimer Italia In programma martedì 15 luglio
Sale rosa dell’Himalaya e sale marino: impatto sulla salute cardiovascolare Salute d'asporto Sale rosa dell’Himalaya e sale marino: impatto sulla salute cardiovascolare Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
A Trani a confronto i più importanti specialisti italiani di chirurgia vascolare Sanità A Trani a confronto i più importanti specialisti italiani di chirurgia vascolare A Palazzo San Giorgio il 26 e 27 giugno
Idratazione e salute cardiovascolare Salute d'asporto Idratazione e salute cardiovascolare Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Carenza muscolare e difficoltà nel perdere peso Salute d'asporto Carenza muscolare e difficoltà nel perdere peso Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off
25 agosto 2025 Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off
A Trani la pioggia ferma lo spettacolo, ma non la forza dirompente di "Actor Dei "
25 agosto 2025 A Trani la pioggia ferma lo spettacolo, ma non la forza dirompente di "Actor Dei"
"Alma Donna ", stasera al Beltrani Lisa Manosperti e Badrya Razem
24 agosto 2025 "Alma Donna", stasera al Beltrani Lisa Manosperti e Badrya Razem
9
"Meglio stasera! ": arriva a Trani lo show di Stefano De Martino
24 agosto 2025 "Meglio stasera!": arriva a Trani lo show di Stefano De Martino
Domenico Cartago a Palazzo delle Arti Beltrani con “Seabed”
24 agosto 2025 Domenico Cartago a Palazzo delle Arti Beltrani con “Seabed”
Antonio Decaro si racconterà a Trani il prossimo 27 agosto: "La politica si fa vicino alle persone "
24 agosto 2025 Antonio Decaro si racconterà a Trani il prossimo 27 agosto: "La politica si fa vicino alle persone"
Fondazione SECA, oggi in scena a Trani "Actor Dei ", la prima opera musical su Padre Pio
24 agosto 2025 Fondazione SECA, oggi in scena a Trani "Actor Dei", la prima opera musical su Padre Pio
Villa Comunale di Trani, la ricetta di Azione: "Più sicurezza e inclusione per restituirla ai cittadini "
24 agosto 2025 Villa Comunale di Trani, la ricetta di Azione: "Più sicurezza e inclusione per restituirla ai cittadini"
35
Il musicista tranese Enrico Palmieri alla corte di Madonna
23 agosto 2025 Il musicista tranese Enrico Palmieri alla corte di Madonna
Promozione, ecco i calendari: esordio casalingo contro la Virtus Andria per la Soccer Trani
23 agosto 2025 Promozione, ecco i calendari: esordio casalingo contro la Virtus Andria per la Soccer Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.