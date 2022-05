Prosegue con grande successo di pubblico la mostra al Polo Museale "Macchine ad Arte"

Un riscontro importante sia presso i cittadini tranesi che i numerosi turisti che ogni giorno di più stanno arrivando dall'Italia e dall'estero a visitare la città, sta avendo la esclusiva esposizione nel Polo Museale "Macchine ad arte: quando l'unicità dell'arte incontra la serialità industriale".Le macchine per scrivere esposte sono ricreate con le personali rielaborazioni di grandi artisti contemporanei italiani e internazionali con un impatto straordinario di colori, infiniti spunti di riflessione, houmor e ironia o semplicemente esplosione di estro e creatività.Ad accogliere la mostra è lo storico Palazzo Lodispoto, museo e spazio culturale della città risalente al XVII sec. situato in una delle più belle piazze d'Italia e sede del Polo Museale Diocesano di Trani.Macchine ad Arte è una mostra dedicata all'arte contemporanea. All'interno del bellissimo edificio, sono esposte le opere più famose ed enigmatiche di diversi artisti contemporanei , macchine per scrivere decorate e colorate con forme di inaudita potenza estetica, evocativa e tematica, una selezione delle opere più importanti della Galleria Pancaldi di Roma, macchine storiche diventate un culto tra i vari artisti internazionali, veri e propri oggetti devozionali che delineano i protagonisti dell'immaginario artistico contemporaneo.Le opere esposte sono di: Tommaso Cascella, Bruno Ceccobelli, Serge Uberti, ONE by ONE, Massimo Sansavini, SHU, SKIM, Paul Kostabi, Angelo Colagrossi, Giorgio Gost, Dario Brevi, CelsAuro, Jakob de Chirico, Sara Maino, Massimo Luccioli, Paolo Dolzan, Riccardo Resta, Mauro Magni, Armando Fettolini, Renato Meneghetti, Vera Mercer, Malipiero, Pablo Echaurren, Luca Zampetti, Hector & Hector, Enrico Manera, Faller Wolfgang.La mostra sarà visitabile fino al 22 maggio al Polo Museale di Trani. L'evento è organizzato con il finanziamento del FSC 14-20: Patto per la Puglia. "CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali".Si ricorda che per l'accesso sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti. Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.