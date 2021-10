Prosegue fino al 10 ottobre la mostra del tranese Gigi Bucci

Il Presidente del Rotary Club di Trani, Dott. Pasquale Vilella, nell'ambito dell'attività di Service ha voluto patrocinare la mostra dell'artista tranese Gigi Bucci, maestro d'arte, artista poliedrico, eclettico, iperrealista, costumista e designer.La mostra dal titolo "DI-segni-son-fatti-i-sogni" è dedicata all'importanza del segno, che in semiotica è "qualcosa che rinvia a qualcos'altro, a qualcuno, in qualche modo", rivelando la sua espressione comunicativa attraverso le forme grafiche e i diversi stili pittorici.Ammirando le opere dell'artista, il pubblico assapora un excursus della vita dell'artista. Traspare l'esperienza acquisita nei trent'anni di carriera artistica in giro per il mondo, che si intreccia con gli stati d'animo dei vissuti profondi in uno scorrere di ritratti che imprimono emozioni forti e decise.La mostra, che durerà fino al 10 ottobre, è ospitata presso la nuova sede dell'Associazione Turistico Culturale "Arsensum" sita a Trani in piazza Marconi n.36.