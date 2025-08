Puglia Popolare Trani: «Profondo dispiacere per la rinuncia alle deleghe della consigliera Cuna»

Con un post diffuso sui propri canali social, Donata Di Meo, capogruppo consiliare e responsabile cittadina di Puglia Popolare, ha espresso "profondo dispiacere" per la decisione della Consigliera Provinciale Federica Cuna di rinunciare alle deleghe ricevute in Provincia, comunicazione appresa – precisa – soltanto a mezzo stampa.Una scelta che arriva, secondo Di Meo, in un momento estremamente delicato, a ridosso dell'inizio del nuovo anno scolastico e con diverse criticità aperte riguardanti le strutture sportive ospitate nelle scuole superiori, di competenza della Provincia."Mai come adesso – spiega Di Meo – sarebbe stata utile e opportuna una presenza attiva e incisiva di una rappresentante della maggioranza tranese nei tavoli decisionali della Provincia. La nostra città rischia di restare senza voce proprio dove si decide su temi centrali per il benessere di studenti e famiglie".Nel suo intervento, la capogruppo ricorda anche il contributo decisivo fornito da Puglia Popolare all'elezione della consigliera Cuna, "rinunciando di fatto alla mia rielezione in seno al Consiglio Provinciale". Da qui l'appello: "Puglia Popolare auspica un immediato ripensamento della decisione, per rimettere al centro dell'azione politica provinciale le problematiche della città di Trani".