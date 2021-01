Social Video 30 minuti Quando c'è Trani in Tv: le immagini e i protagonisti del documentario su "Geo&Geo"

Quando c'è Trani in Tv è difficile che non siano immagini da godersi. Ma il servizio andato in onda ieri pomeriggio nell'ambito di Geo&Geo su Rai Tre è stato davvero speciale. Speciale nel senso di "delicato", con immagini, temi, luoghi e persone che il bravissimo regista Pietro Cannizzaro (autore di documentari straordinari che raccontano di ogni parte del globo) è riuscito a mettere insieme in maniera elegante, nobile oseremmo dire.Trani e non soltanto, sia chiaro: per questo documentario "Terre di Puglia", prodotto da Sd Cinematografica con la regia di Pietro Cannizzaro, da utenti ringraziamo il giornalista (già assessore al Turismo) Franco Caffarella, la scrittrice Maria Giuseppina Pagnotta, gli imprenditori vitivinicoli Cristoforo e Pasquale De Toma, il maestro Mastroserio, e tutti gli altri protagonisti che hanno saputo raccontare con grande professionalità, ma soprattutto con orgoglio ed umiltà, la bellezza del nostro territorio e la passione infinita che li lega alla nostra splendida città. Che racconta il passato, ma deve imparare a guardare al futuro.