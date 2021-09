Quando la lirica incontra la narrazione: Katia Ricciarelli ammalia il pubblico nella Cattedrale di Trani

Si era preannunciata come una "Virgilio" che avrebbe guidato il pubblico tra le più belle pagine della Boehme di Giacomo Puccini: ma per soavità, dolcezza , grazia e amore Katia Ricciarelli è stata invece una meravigliosa Beatrice, in un viaggio nella lirica attraversato tra racconto e canto magnificato nella pura bellezza della cattedrale di Trani.Presente anche il Sindaco, ancora infortunato dopo l'incidente estivo, che pur in carrozzella ha voluto accogliere personalmente la grande artista per lo spettacolo che ha avuto luogo all'interno della Cattedrale - e non in piazza Duomo come previsto per via del tempo incerto- che pur nella sua maestosità ha consentito di ricreare in sè le atmosfere della piccola soffitta dove si incontrano Mimì e Rodolfo .Un percorso nuovo che già da alcuni anni anima la lirica e soprattutto attraverso cui un pubblico sempre più vasto vi si avvicina : alle rappresentazioni classiche si stanno affiancando queste riduzioni , con la esecuzione da parte di cantanti lirici delle arie più celebri introdotte da attori o lettori che ne descrivono le scene .Già da molti anni prestata con grande successo - di pubblico e critica - al cinema , Katia Ricciarelli ha svolto il suo ruolo con maestria interpretativa amplificata dall'amore per la lirica, arte che l'ha resa una delle soprano più celebri al mondo. Manifestando un'ammirazione per il nostro monumento che - nonostante qualche detrattore- continua a rivelarsi magico palcoscenico, sia all'interno che sulla piazza dove si erge , per spettacoli e performance artistiche .