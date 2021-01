Quanto sei soddisfatto dei servizi offerti dal Comune di Trani?

Il Comune di Trani, in attuazione delle direttive del Dipartimento Funzione Pubblica, ha fatto propri gli obiettivi del Governo nell'ottica di un processo di cambiamento e ammodernamento della pubblica amministrazione, finalizzato a progettare servizi che rispondano agli effettivi bisogni dei cittadini.I cittadini hanno la possibilità di esprimere il proprio giudizio/opinione, in maniera completamente anonima, sull'efficienza dei principali servizi comunali. Fino al 15 gennaio 2021 è consentito a chiunque interessato di esprimere il proprio grado di soddisfazione in relazione ai diversi servizi offerti dal Comune di Trani.Per partecipare all'iniziativa basta cliccare al seguente link