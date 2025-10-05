Quattordici anni di sacerdozio per Mons.Natale Albino, orgoglio tranese

Un percorso di fede nato e cresciuto nel cuore della comunità tranese e lo scorso 1° ottobre 2025,ha tagliato il traguardo dei quattordici anni di sacerdozio, un giorno di festa per Mons.e per tutta la città di Trani, che con orgoglio e affetto si stringe attorno al suo concittadino in questo importante anniversario.Nato a Trani Mons. Natale ha mosso i primi e decisivi passi del suo percorso vocazionale proprio nella sua città, coltivando una fede che lo ha poi condotto al Pontificio Seminario Teologico Regionale di Molfetta. Un cammino culminato il 1° ottobre 2011, quando, con l'imposizione delle mani dell'Arcivescovo Giovan Battista Pichierri, fu ordinato presbitero. Una giornata indimenticabile per lui e per i tanti tranesi che gremirono la Cattedrale per l'occasione.Dal giorno della sua ordinazione, la missione di Mons.si è arricchita di incarichi sempre più importanti, a testimonianza della fiducia e della stima riposte in lui. Nel ricordo del rito della sua ordinazione, risuonano ancora le parole della preghiera di unzione: "Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio". Una preghiera che ha evidentemente accompagnato e guidato questi quattordici anni di generoso servizio.Per questo evento vocazionale speciale, la gioia della comunità tranese è palpabile. Dai fedeli che lo hanno visto crescere a coloro che ne apprezzano oggi l'operato, si leva un coro unanime di auguri, a testimonianza di un legame mai spezzato con le proprie radici. Ad multos annos, Don Natale!Mons.. Nato a Trani (1986), originario della Parrocchia "Ss. Angeli Custodi". Si è formato presso il Liceo Classico "F. de Sanctis" di Trani, il Seminario minore "Don P. Uva" in Bisceglie e il Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI" in Molfetta. Ordinato presbitero il 1° ottobre 2011, dal 2010 al 2014 è stato a servizio della Parrocchia "S. Maria del Pozzo" in Trani, collaborando alla Pastorale Giovanile Diocesana. Nel 2014 ha conseguito la Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Facoltà dell'Italia Meridionale – sez. "S. Luigi", in Napoli. Dal 2014 al 2018 ha frequentato la Pontificia Accademia Ecclesiastica in Roma e ha conseguito prima la Licenza e poi il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Dal 2018 è stato Segretario della Nunziatura Apostolica in Repubblica Centrafricana e in Ciad; e dal 1 luglio Segretario della Nunziatura Apostolica in Israele. Negli anni ha appreso l'inglese, il francese e il russo. Mons.attualmente svolge il servizio diplomatico della Santa Sede presso la Segreteria di Stato in Roma, in particolare nella Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.