Religioni
Quattordici anni di sacerdozio per Mons.Natale Albino, orgoglio tranese
Dal primo ottobre 2011 al servizio del Vangelo. La città di Trani si unisce con affetto alla gioia per l'anniversario del suo concittadino
Trani - domenica 5 ottobre 2025 9.46
Un percorso di fede nato e cresciuto nel cuore della comunità tranese e lo scorso 1° ottobre 2025,ha tagliato il traguardo dei quattordici anni di sacerdozio, un giorno di festa per Mons. Natale Albino e per tutta la città di Trani, che con orgoglio e affetto si stringe attorno al suo concittadino in questo importante anniversario.
Nato a Trani Mons. Natale ha mosso i primi e decisivi passi del suo percorso vocazionale proprio nella sua città, coltivando una fede che lo ha poi condotto al Pontificio Seminario Teologico Regionale di Molfetta. Un cammino culminato il 1° ottobre 2011, quando, con l'imposizione delle mani dell'Arcivescovo Giovan Battista Pichierri, fu ordinato presbitero. Una giornata indimenticabile per lui e per i tanti tranesi che gremirono la Cattedrale per l'occasione.
Dal giorno della sua ordinazione, la missione di Mons. Natale Albino si è arricchita di incarichi sempre più importanti, a testimonianza della fiducia e della stima riposte in lui. Nel ricordo del rito della sua ordinazione, risuonano ancora le parole della preghiera di unzione: "Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio". Una preghiera che ha evidentemente accompagnato e guidato questi quattordici anni di generoso servizio.
Per questo evento vocazionale speciale, la gioia della comunità tranese è palpabile. Dai fedeli che lo hanno visto crescere a coloro che ne apprezzano oggi l'operato, si leva un coro unanime di auguri, a testimonianza di un legame mai spezzato con le proprie radici. Ad multos annos, Don Natale!
Breve profilo di Mons. Natale Albino. Nato a Trani (1986), originario della Parrocchia "Ss. Angeli Custodi". Si è formato presso il Liceo Classico "F. de Sanctis" di Trani, il Seminario minore "Don P. Uva" in Bisceglie e il Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI" in Molfetta. Ordinato presbitero il 1° ottobre 2011, dal 2010 al 2014 è stato a servizio della Parrocchia "S. Maria del Pozzo" in Trani, collaborando alla Pastorale Giovanile Diocesana. Nel 2014 ha conseguito la Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Facoltà dell'Italia Meridionale – sez. "S. Luigi", in Napoli. Dal 2014 al 2018 ha frequentato la Pontificia Accademia Ecclesiastica in Roma e ha conseguito prima la Licenza e poi il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Dal 2018 è stato Segretario della Nunziatura Apostolica in Repubblica Centrafricana e in Ciad; e dal 1 luglio Segretario della Nunziatura Apostolica in Israele. Negli anni ha appreso l'inglese, il francese e il russo. Mons. Natale Albino attualmente svolge il servizio diplomatico della Santa Sede presso la Segreteria di Stato in Roma, in particolare nella Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.
