Quell'estate indimenticabile dell'associazione "Con te sto" ed il campus Aba 

È un'estate ricca di gratificazioni e gioia per i ragazzi dell'associazione "Con te sto" di Trani, collegata alla realtà de "I Bambini delle Fate". Mattinate all'insegna dell'attività ludica e didattica (e Fabrizio Ferrante, a proposito di azioni concrete ha messo a disposizione un terreno, ora attrezzato per l'occasione) ed educatori professionisti impagabili, per impegno e dedizione. Si è organizzato un campus Aba, incentrato su di un metodo particolarmente efficace, il cui nome deriva dall'acronimo inglese che tradotto in italiano significa "analisi comportamentale applicata", che analizza le azioni dei ragazzi autistici ma non solo, dal punto di vista dei comportamenti di ciascuno, progettando un percorso personalizzato.È un racconto di una realtà che funziona alla perfezione, nella Trani di questa estate 2020. Una realtà che unisce condivisione e inclusione, attività fisica e didattica, imparando a stare insieme e confrontandosi nelle varie attività.Poi il pomeriggio, a seconda della disponibilità dei genitori, anche l'opportunità di andare al mare. I ragazzi di "Con te sto" sorridono spensierati, gli educatori si dedicano ogni giorno ad una causa nobile, che dà lustro alla nostra città, che ci fa sentire orgogliosi dei nostri ragazzi e dei loro genitori e di questi professionisti che "disegnano" mattinate indimenticabili, accompagnano i sorrisi sinceri dei ragazzi. Raccontare tutto questo ci rende consapevoli che una Trani migliore è possibile.