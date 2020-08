Raccolta differenziata a Trani, si parte lunedì 7 settembre

Lunedì 7 settembre partirà a Trani il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio comunale.A partire dal 31 agosto 2020, in maniera graduale, saranno rimossi i contenitori attualmente adibiti alla raccolta stradale dei rifiuti differenziati. Per agevolare il cambiamento e dar modo alla cittadinanza di abituarsi al nuovo sistema di raccolta, i cittadini avranno temporaneamente la possibilità di conferire la frazione "non riciclabile" anche presso i contenitori stradali proprio al fine di consentire agli stessi di acquisire dimestichezza con le nuove modalità di conferimento. I contenitori stradali saranno rimossi entro i 60 giorni successivi all'avvio di raccolta.Domenica 30 agosto 2020 in Piazza della Repubblica dalle ore 17 in poi si terrà una manifestazione pubblica l'evento "Cittadini a Raccolta" dedicata ai temi ambientali ed all'avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio comunale. Le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid19.Da lunedì 31 agosto sarà possibile presso l'Ufficio Start-up di via Finanzieri n. 24 ritirare i bollini relativi al servizio del ritiro dei tessili sanitari (pannoloni e pannolini). Dal 7 settembre le famiglie con bambini da 0 a 36 mesi e con soggetti che necessitano dei ritiri aggiuntivi in quanto prescritto da autorità mediche/sanitarie avranno a disposizione sei conferimenti settimanali. L'Ufficio Start-up è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30, domenica dalle ore 8,30 alle 13,30. Presso l'ufficio potrà recarsi chi non ha ancora ricevuto i kit per la nuova raccolta differenziata porta a porta.Dal 7 settembre 2020 saranno attive in più punti della città le isole ecologiche mobili: i cittadini potranno conferire i rifiuti (plastica e metalli, organico, vetro, carta, non riciclabile) dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle 13,00 in via Annibale Maria di Francia (nei pressi dello stadio comunale) ed in via Gisotti (nei pressi del campo di pallacanestro). Inoltre i cittadini continueranno ad avere la possibilità di accedere al Centro Comunale di Raccolta "L'Indice" in via Finanzieri n. 24 aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 13 ed il martedì ed il venerdì pomeriggio dalle ore 14 alle 19,30. Per i rifiuti ingombranti è previsto il servizio di ritiro a domicilio gratuito con prenotazione telefonica al numero 0883.582993.Per qualsiasi informazione invitiamo gli utenti a contattare Amiu Trani chiamando il Numero Verde 800.665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 13,00 (escluso i festivi) o scrivendo alla pagina Facebook di AMIU o consultando il sito www.amiutrani.it.