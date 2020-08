Raccolta differenziata, bollini per il servizio di ritiro dei tessili sanitari

Da lunedì 31 agosto, sarà possibile presso l'Ufficio Start-up di via Finanzieri 24 ritirare i bollini relativi al servizio del ritiro dei tessili sanitari (pannoloni e pannolini).Dal 7 settembre (con la partenza del servizio porta a porta su tutto il territorio) le famiglie con bambini da 0 a 36 mesi e con soggetti che necessitano dei ritiri aggiuntivi in quanto prescritto da autorità mediche/sanitarie avranno a disposizione sei conferimenti settimanali.L'Ufficio Start-up è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30, la domenica dalle ore 8,30 alle 13,30.Presso l'ufficio di via Finanzieri potrà recarsi chi non ha ancora ricevuto i kit per la nuova raccolta differenziata porta a porta.