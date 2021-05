Raccolta differenziata, dal 31 maggio nuovo calendario di raccolta per le utenze domestiche

Amiu S.p.A. e Comune di Trani informano la cittadinanza che da lunedì 31 maggio 2021 entra in vigore il nuovo calendario di raccolta per le utenze domestiche.La cittadinanza è invitata a ritirare il nuovo calendario di raccolta ed il materiale informativo, in formato cartaceo, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13 presso l'Info-Point Amiu in via Finanzieri n. 24 (a fianco al Centro Comunale di Raccolta "L'Indice") e presso le Isole Ecologiche Mobili in via Andria, via Annibale Maria di Francia, via Gisotti e Piazza Plebiscito. È possibile inoltre richiedere il nuovo calendario di raccolta in versione digitale inviando una mail all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it o via Facebook alla pagina Amiu Trani.Quali sono le principali novità?Per qualsiasi informazione i cittadini possono contattare Amiu S.p.A. chiamando il Numero Verde 800 665155 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 o visitando il sito www.amiutrani.it.