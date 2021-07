Raccolta differenziata, il Comune di Trani premiato da Legambiente

Nell'ambito della 17° edizione di Festambiente Sud, il Festival Nazionale di Legambiente per il Sud dell'Italia, che si tiene in questi giorni nel Comune di Monte Sant'Angelo, il Comune di Trani ha ottenuto un prestigioso riconoscimento "Come esperienza virtuosa nel campo della Raccolta differenziata dei rifiuti" perché "..la città di Trani dall'avvio della raccolta differenziata spinta ha raggiunto eccellenti perfomance, superando il 65% di legge".Ed infatti, come risulta dai dati ufficiali, la percentuale di raccolta differenziata, con riduzione della quantità di rifiuti prodotti da ciascun cittadino, è oramai costantemente poco sotto la percentuale dell'80%.Un riconoscimento che è destinato ai cittadini Tranesi i quali hanno mostrato grande maturità e senso di responsabilità in un servizio che certamente è destinato a migliorare nei prossimi mesi, per avviarsi al sistema della c.d. "tariffazione puntuale" per cui ognuno pagherà la Tari, anche per quest'anno ridotta nel suo ammontare sia pure di poco, in relazione al rifiuto indifferenziato prodotto, con un risparmio maggiore in termini economici ed ambientali.Ma anche un riconoscimento al lavoro sinergico dei tecnici Comunali, della Regione Puglia con l'Agenzia Regionale (Ager), del Conai e di AMIU s.p.a., società patrimonio di una intera città e con un ruolo ed una professionalità riconosciuti a livello Nazionale.