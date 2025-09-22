Amiu
Raccolta rifiuti e spazzamento a rischio a Trani martedì 23 settembre

I lavoratori dell'Amiu saranno in assemblea sindacale. L'azienda avvisa di possibili disagi a partire dalle 9 del mattino e invita alla collaborazione

Trani - lunedì 22 settembre 2025 Comunicato Stampa
La Rappresentanza Sindacale Unitaria di AMIU S.p.A. ha indetto un'assemblea sindacale dei lavoratori del comparto Igiene Ambientale martedì 23 settembre nelle ultime due ore del turno di lavoro. AMIU S.p.A. comunica che potranno registrarsi disagi nell'esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento stradale, comprese le attività di conferimento e raccolta dei rifiuti presso il centro comunale di raccolta di via Finanzieri e le isole ecologiche mobili di via Andria e di via A. M. Di Francia (nei pressi dello stadio) martedì 23 settembre 2025 a partire dalle ore 9.00. Si invita pertanto la cittadinanza alla massima collaborazione. Per ogni informazione è possibile contattare AMIU S.p.A. - Trani al Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, scrivere all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it o alla pagina AMIU Trani tramite Facebook e Instagram. Ufficio Stampa AMIU S.p.A.
