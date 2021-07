Raccontando sotto le stelle, al via a Trani la XIV edizione del Festival di Teatro per ragazzi e famiglie

mercoled

20 agosto

la

oca inscenerà "

oriente

" ne

"

uned

'

à,

4 agosto

Le 12 Lune

,

à

Cooperativa Xiao Yan;

marted

10 agosto,

12 agosto

Insalata di Favole'

mercoled

luned

23 agosto presso la

26 agosto nello

mercoled

1 settembre a

marted

Plastic Free',

à,

16 settembre presso la

marted

"

Siamo in Società'

à per

'La Musica dei Colori'

mercoled

La XIV edizione didiventa Festival., di cui due di compagnie internazionali provenienti dall'Argentina e dalla Catalogna,, che più di tutti hanno subito le conseguenze del lockdown, senza poter svolgere attività ludico-ricreative all'aperto. Grazie a questa rassegna, essi potranno ritornare a sognare, incontrare i loro compagni di gioco, stringere nuove amicizie e vivere un'estate all'insegna del teatro., con la, attraverso il "Programma straordinario in materia di cultura e spettacolo per l'anno 2020",, nell'ambito di Trani t'incanta., è un appuntamento importante, che, ma rappresenta anche un prezioso punto di riferimento dal punto di vista sociale, perché offre un'opportunità di condivisione tra adulti e bambini, fondata su un progetto artistico e culturale d'eccellenza, con costante attenzione ai temi dell'accessibilità e della sostenibilità. La caratteristica principale che contraddistingue "Raccontando sotto le stelle" risiede in una ricca programmazione, in cui si alternano in modo equilibrato sia spettacoli di Teatro d'attore che spettacoli di Teatro di Figura (Burattini, teatro d'ombre e teatro d'oggetti), offrendo molteplici stimoli narrativi e visivi, capaci di accontentare target e gusti diversi e di rivestire un compito insostituibile nella formazione di spettatori preparati, consapevoli, che costituiranno il pubblico adulto di domani.«La parola che ci ha guidato per la programmazione è "" - fanno sapere gli organizzatori -, tutte le attività si andranno a legare e troveranno sinergie con tutti le principali manifestazioni che a Trani hanno un carattere di storicità e riconoscibilità. "Oltre ad una selezione straordinaria di spettacoli, con ospiti internazionali, ci proponiamo di essere una sorta di filo fluorescente che unisce le attività culturali cittadine. Ringraziamo anticipatamente i tantissimi partner del progetto».infattiNon a caso i cluster valoriali su cui poggia la proposta progettuale ruotano intorno alle 'connessioni' con i luoghi e le bellezze architettoniche della città e con tante realtà pubbliche, private e associative.. Con, organizzato dall'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà e con i temi dell'inclusione; con, organizzato dall'Associazione culturale "La Maria del porto" e con i temi della sostenibilità e dell'Agenda 2030; con il "", organizzato dall'Ass. culturale InMovimento e con la musica, il tango e la figura di Astor Piazzolla, nell'anno del centenario dalla nascita del grande musicista e compositore di origini tranesi; con il "", gestito dalla cooperativa sociale Xiao Yan Rondine che Ride, e con i temi dell'identità e della valorizzazione dei tratti più autentici della nostra cultura; e, infine, con la programmazione dele con il mondo dell'Arte tout court., sede di uno storico ipogeo)., nelle due settimane antecedenti,del Festival.con l'anteprima "" con '' nello Chalet della Villa Comunale dalle ore 18,00 sino alle 19,30, una lettura animata con Kamishibai (teatro di carta giapponese), dedicato ai bambini dai 5 anni in su, a cura di Marluna Teatro, in collaborazione con Artebambini sezione Puglia. Il fitto programma di eventi prosegue poi ilcon due appuntamenti per bambini, tra storie e balli. Giovedì 15 luglio nello Chalet della Villa Comunale, ore 17,00-18,30, "" ...mica vero che le storie si ascoltano solo con le orecchie. Per i bambini dai 3 ai 6 anni, a cura di Manuela Lops (Associazione Boaonda), eì 21 luglio presso il Boschetto della Villa Comunale, ore 18,30- 19,30, "", lezione aperta di tango per bambini-e dai 9 anni in su del Festival internazionale del Tango Trani e dell'Associazione Para Dos tango.la star internazionaledirettamente dall'Argentina, che andrà in scena con il suo spettacolo. L'artista giramondo passerà da Trani con l'unico, originalissimo spettacolo di burattini fatto con i piedi. E sarà in città quasi in concomitanza con il Festival Internazionale del Tango, per dare corpo alla parola "connessioni" che è il plus-valore di questa nuova e rinnovata edizione. Ilsarà protagonista del festival il Teatro Pirata con "; ilcompagnia I guardiani dell'alle ore 20,30,il grande classico "", riletto dalla Casa di Pulcinella, alla stessa ora.porterà in scena lo spettacolo per famiglie "ll'altrettanto meravigliosa cornice del Castello Svevo di Trani alle ore 19,00. 'con "" della Factory Compagnia Trans Adriatica Fondazione Sipario Toscana presso la Biblioteca comunaleGiovanni Bovio" alle ore 19,00.Ma gli appuntamenti con la fantasia non finiscono. Ce n'è davvero per tutti. Tantissime, infatti, le attività "connesse" che completano il già ricco cartellone, emblema degliLe Connessioni che vogliamo creare – sottolineano i direttori artistici Germinario e Covelli- mirano a consolidare e a far crescere quella rete di scambio, di confronto e sostegno con i tantissimi partner, non solo nella promozione e nella comunicazione, ma anche nella realizzazione di tutta una serie di attività laboratoriali».Il progetto, infatti, così come è stato pensato, mira a raggiungere alcuni obiettivi come rafforzare e consolidare la rete tra i soggetti protagonisti della scena culturale tranese;ontribuire alla formazione di spettatori preparati e consapevoli, che costituiranno il pubblico adulto di domani; far convivere nello stesso programma le migliori proposte delle compagnie pugliesi con ospiti di rilievo internazionale; valorizzazione i luoghi d'interesse storico-artistico del centro storico cittadino ma anche quelli di interesse naturalistico e ambientale.Le altre attività previste saranno lì 26 luglio alla Libreria Miranfù, ore 18,00-19,30, '' dall'omonimo albo di Topipittori di Beatrice Alemagna, riservato ai bambini dai 4 anni in su, a cura della Libreria Miranfù. Giovedì 29 luglio, presso lo Chalet della Villa Comunale, ore 18,00-19,00, 'negli abissi della diversitlettura partecipata per i bambini a partire dai 4 anni, a cura della Compagnia Binario Zero; giovedìnel Parco Santa GeFFa ore 19-21,00, 'laboratorio di manualited osservazione del cielo per tutta la famiglia, a cura dellaore 18-19,30, presso la Libreria Miranfù '', per i bambini dai 5 anni in su a cura di Marluna Teatro; giovedìnello Chalet della Villa Comunale, ore 18,30 -19,30, ', a giocare con Rodari e il teatro, per bambini dai 5 ai 10 anni d'età, a cura di Malalingua teatro;ì 18 agosto presso la Libreria Miranfù, ore 18-19,30,, improvvisazione teatrale, dai 6 ai 12 anni, a cura di Marluna Teatro;Libreria Miranfù, ore 18-19,30, ', costruzione e animazione, dai 4 anni in su, a cura di Libreria Miranfù; giovedìChalet della Villa Comunale, ore 18,30 -19,30, ', narrazione partecipata per bimbi a partire dai 5 anni a cura del Circolo Legambiente di Trani;Palazzo delle Arti Beltrani, ore 17-18, ', dai 5 ai 10 anni, a cura dell' Associazione Culturale Delle Arti;ì 07 settembre nella Libreria Miranfù, ore 18-19,30, ', lettura ispirata al celebre romanzo di Luis Sepúlveda, dai 5 anni, a cura di Marluna Teatro; giovedì 9 settembre presso la Villa Comunale, ore 18-19,30, 'laboratorio di eco-creativitdai 5 anni, a cura di Cerebro srl; giovedìLibreria Miranfù, ore 18-19,30, ', lettura e laboratorio dai 4 anni in su, a cura della Libreria Miranfù;ì 21 settembre, a Palazzo delle ArtiG. Beltrani", ore 18-19,00, ', giochi di societnonni e nipoti, dai 5 ai 99 anni, a cura della Libreria Miranfù; giovedì 23 settembre nella Villa Comunale, ore 18,00,, fiaba musicale sui colori della vita, per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura dell'Associazione musicale Domenico Sarro;ì 29 settembre presso la Biblioteca comunale Giovanni Bovio, ore 17-18,30, ', letture animate a cura della Cooperativa Imago, per bambini dagli 8 ai 10 anni.