Raffaele Fitto a Bisceglie per la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina

Un'affinità politica nota e fortificata nel tempo, cementata dall'amicizia, dalla condivisione di valori, idee, visioni. Un legame indissolubile, quello tra Raffaele Fitto e Tonia Spina, che sarà ulteriormente rimarcato domenica 30 agosto, a partire dalle ore 20, nel corso della presentazione ufficiale della candidatura al consiglio regionale della professionista biscegliese, in programma alle Vecchie Segherie Mastrototaro di via Porto, 35.L'occasione della presenza del candidato alla presidenza della Regione Puglia per la coalizione di centrodestra sarà propizia per dare ancora più slancio alla campagna elettorale di Tonia Spina, impegnata a tamburo battente su tutto il territorio della Bat nel confronto costante coi cittadini, già serviti nel suo mandato da assessore provinciale alle attività produttive."La Puglia che funziona" è lo slogan scelto da Raffaele Fitto lungo il percorso verso il voto del 20 e del 21 settembre, caratterizzato da proposte concrete per il buon governo di una terra meravigliosa e desiderosa di riscatto.La manifestazione si svolgerà nel rigoroso rispetto delle normative anti-Covid, ragione per cui è fatto obbligo ai partecipanti di utilizzo della mascherina.