Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport"
La segnalazione di una importante opportunità: "in arrivo finanziamenti fino a 10.000 euro per progetti sportivi dedicati a bambini e ragazzi"
Trani - venerdì 29 agosto 2025 7.30 Comunicato Stampa
Dalle periferie alle palestre, dai banchi di scuola ai campi da gioco. La lotta alla povertà educativa passa anche, e soprattutto, attraverso lo sport. È questa la convinzione che anima l'ultimo bando della Regione Puglia, un'opportunità che il partito di Azione a Trani, per voce della sua segretaria Raffaella Merra, ha voluto segnalare con un comunicato stampa, a tutte le realtà associative del territorio. Un invito a progettare il futuro dei nostri ragazzi, partendo dal benessere e dall'inclusione
Riteniamo importante e doveroso segnalare questa opportunità a tutte le realtà interessate e presenti sul nostro territorio, in linea con il forte impegno di Azione nel contrasto alle povertà socio culturali e alle disuguaglianze, problematiche sempre più avvertite dalle famiglie spesso "sottovalutate" a livello mediatico e all'interno del dibattito dell'opinione pubblica.
Si tratta di un bando regionale che prevede finanziamenti fino a 10.000 euro per ogni progetto proposto che sia finalizzato, attraverso lo sport, al contrasto della povertà educativa per bambini e ragazzi tra i 6 e 12 anni residenti in Puglia. La presentazione dei progetti dal prossimo 1° settembre al 1° ottobre. L'iniziativa, che rientra nel quadro della strategia regionale inerente i disagi educativi, presenta una ulteriore utile opportunità: mettere in rete politiche sociali, pedagogiche, sanitarie e culturali, pensiamo alle tante situazioni di disagio socio economico, criticità legate ai contesti territoriali periferici o ai soggetti che presentano bisogni educativi speciali (Bes).
I progetti "figli" di questa iniziativa, nata da un preciso input di Ruggero Mennea, Delegato al Welfare della Regione Puglia e Segretario Regionale di Azione, mireranno a ridurre le disuguaglianze educative e sociali, offrendo ai giovani, specie quelli più vulnerabili, percorsi sportivi in grado di rafforzare il benessere psicofisico e contrastando un fenomeno sempre più diffuso come la dispersione scolastica. Il bando è rivolto ad Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, Associazioni Sportive Dilettantistiche, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, anche paraolimpici, enti privati il cui statuto preveda attività sportive, tutte con sede legale in Puglia. Per ulteriori informazioni si potrà consultare il sito della Regione Puglia dal link: Contrasto alla povertà educativa attraverso lo sport - Operativo dal 1 settembre l'avviso pubblico "Sport inclusivo" - Welfare, diritti e cittadinanza - Regione Puglia
