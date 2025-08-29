Merra (Azione Trani):
Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport"
Politica

Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport"

La segnalazione di una importante opportunità: "in arrivo finanziamenti fino a 10.000 euro per progetti sportivi dedicati a bambini e ragazzi"

Trani - venerdì 29 agosto 2025 7.30 Comunicato Stampa
Dalle periferie alle palestre, dai banchi di scuola ai campi da gioco. La lotta alla povertà educativa passa anche, e soprattutto, attraverso lo sport. È questa la convinzione che anima l'ultimo bando della Regione Puglia, un'opportunità che il partito di Azione a Trani, per voce della sua segretaria Raffaella Merra, ha voluto segnalare con un comunicato stampa, a tutte le realtà associative del territorio. Un invito a progettare il futuro dei nostri ragazzi, partendo dal benessere e dall'inclusione

Il comunicato stampa di Azione.
Riteniamo importante e doveroso segnalare questa opportunità a tutte le realtà interessate e presenti sul nostro territorio, in linea con il forte impegno di Azione nel contrasto alle povertà socio culturali e alle disuguaglianze, problematiche sempre più avvertite dalle famiglie spesso "sottovalutate" a livello mediatico e all'interno del dibattito dell'opinione pubblica.

Si tratta di un bando regionale che prevede finanziamenti fino a 10.000 euro per ogni progetto proposto che sia finalizzato, attraverso lo sport, al contrasto della povertà educativa per bambini e ragazzi tra i 6 e 12 anni residenti in Puglia. La presentazione dei progetti dal prossimo 1° settembre al 1° ottobre. L'iniziativa, che rientra nel quadro della strategia regionale inerente i disagi educativi, presenta una ulteriore utile opportunità: mettere in rete politiche sociali, pedagogiche, sanitarie e culturali, pensiamo alle tante situazioni di disagio socio economico, criticità legate ai contesti territoriali periferici o ai soggetti che presentano bisogni educativi speciali (Bes).

I progetti "figli" di questa iniziativa, nata da un preciso input di Ruggero Mennea, Delegato al Welfare della Regione Puglia e Segretario Regionale di Azione, mireranno a ridurre le disuguaglianze educative e sociali, offrendo ai giovani, specie quelli più vulnerabili, percorsi sportivi in grado di rafforzare il benessere psicofisico e contrastando un fenomeno sempre più diffuso come la dispersione scolastica. Il bando è rivolto ad Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, Associazioni Sportive Dilettantistiche, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, anche paraolimpici, enti privati il cui statuto preveda attività sportive, tutte con sede legale in Puglia. Per ulteriori informazioni si potrà consultare il sito della Regione Puglia dal link: Contrasto alla povertà educativa attraverso lo sport - Operativo dal 1 settembre l'avviso pubblico "Sport inclusivo" - Welfare, diritti e cittadinanza - Regione Puglia
  • Raffaella Merra
  • Azione
Altri contenuti a tema
Raffaella Merra (Azione Trani): “L'abbandono scolastico è una ferita sociale, servono progetti concreti” Raffaella Merra (Azione Trani): “L'abbandono scolastico è una ferita sociale, servono progetti concreti” Le proposte per rispondere all'emergenza: un "Patto Educativo di Comunità", uno "Sportello di Orientamento Permanente" e la "Scuola Aperta 2.0"
Villa Comunale di Trani, la ricetta di Azione: "Più sicurezza e inclusione per restituirla ai cittadini" Villa Comunale di Trani, la ricetta di Azione: "Più sicurezza e inclusione per restituirla ai cittadini" Raffaella Merra: "Come far rivivere la nostra Villa Comunale e farla tornare un vero luogo di benessere per i cittadini".
Cani ammessi al cimitero di Trani: via libera con nuove regole Cani ammessi al cimitero di Trani: via libera con nuove regole Grazie alle segnalazioni dei cittadini e all'interazione con il gruppo politico "Azione", il nuovo gestore ha disposto una prima regolamentazione degli accessi per gli animali
Il verde pubblico di Trani è "imbarazzante": l'affondo di Azione Il verde pubblico di Trani è "imbarazzante": l'affondo di Azione "Una gestione del Verde pubblico senza criterio, una serie di scelte inquietanti da parte dell' Amministrazione Bottaro-Ferrante. Chiediamo le dimissioni dell'assessore al ramo"
"Vicenda finta ordinanza, io sto coi vigili tranesi", la nota di Raffaella Merra di Azione "Vicenda finta ordinanza, io sto coi vigili tranesi", la nota di Raffaella Merra di Azione "Il problema è a monte, i parcheggi sono carenti. Solidarietà alla Polizia Locale"
Vertice di Azione in Puglia, tra politica e bisogni del territorio. Merra: "Presentate le priorità di Trani" Vertice di Azione in Puglia, tra politica e bisogni del territorio. Merra: "Presentate le priorità di Trani" I vertici nazionali e locali del partito si sono incontrati per fare il punto sui temi più urgenti, dal welfare all’inverno demografico, ascoltando le istanze dei cittadini della BAT
Edilizia Popolare a Trani: Azione Denuncia il "Pacco Avvelenato" di Via Grecia Edilizia Popolare a Trani: Azione Denuncia il "Pacco Avvelenato" di Via Grecia Merra e Verziera accusano l'amministrazione di aver consegnato appartamenti con infiltrazioni, disagi per i disabili e problemi igienici, chiedendo accesso agli atti per far luce sulla situazione
5 Fari accesi? Stadio spento: il disastro del "Lapi" illuminato dalla gestione Bottaro Fari accesi? Stadio spento: il disastro del "Lapi" illuminato dalla gestione Bottaro Azione Trani denuncia lo spreco di risorse pubbliche per un campo impraticabile e un impianto ben lontano dalla funzionalità
Grande seguito a Trani per Agostino Picicco
29 agosto 2025 Grande seguito a Trani per Agostino Picicco
Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile
29 agosto 2025 Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile
La Lega Navale di Trani riceve in donazione un modello dell’“Amerigo Vespucci”
28 agosto 2025 La Lega Navale di Trani riceve in donazione un modello dell’“Amerigo Vespucci”
The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria
28 agosto 2025 The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria
Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza
28 agosto 2025 Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza
Lacarvella al fianco del Sacro Cuore: arte e solidarietà dopo il furto
28 agosto 2025 Lacarvella al fianco del Sacro Cuore: arte e solidarietà dopo il furto
Furto sacrilego nella Chiesa del Sacro Cuore di Trani
28 agosto 2025 Furto sacrilego nella Chiesa del Sacro Cuore di Trani
Trani si prepara ai Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna del Pozzo
28 agosto 2025 Trani si prepara ai Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna del Pozzo
Solidarietà in natura, ContestoLab fa tappa in una masseria
28 agosto 2025 Solidarietà in natura, ContestoLab fa tappa in una masseria
"Vicino ": la lezione di Antonio Decaro che tra coraggio, ascolto e futuro lancia la sfida per la Puglia: "Pronto a candidarmi, ma solo in piena libertà "
28 agosto 2025 "Vicino": la lezione di Antonio Decaro che tra coraggio, ascolto e futuro lancia la sfida per la Puglia: "Pronto a candidarmi, ma solo in piena libertà"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.