Raffaello Piracci, oggi l'anniversario di morte del politico e docente di Trani

Ricorre oggi l'anniversario dalla morte di Raffaello Piracci. Nato nel 1921 a Vieste, visse dal 1926 a Trani, città di origine dei suoi genitori, dove poi morì nel 1994. Laureato in lettere classiche nel 1946, insegnò lettere presso la Scuola Secondaria Statale di I grado "Gen. E. Baldassarre" - Trani fino al 1973.Si dedicò alla ricerca storica con una ricca produzione storiografica e nel 1959 fondò Il #Tranesiere, il periodico più duraturo che divenne vero e proprio mezzo di promozione culturale e civica, ragione per cui ha meritato il premio annuale della Presidenza del Consiglio riservato alle riviste di elevato valore culturale. Giornalista pubblicista, membro della Società di Storia Patria per la Puglia e dell'Istituto per la Storia del Rinascimento Italiano, ottenne diversi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui nel 1963 il "Premio della Cultura" della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Consigliere comunale e Assessore alla Pubblica Istruzione dal 1952 al 1956, dal 1978 al 1980 ricoprì anche il ruolo di Presidente del Distretto Scolastico Trani-Bisceglie. Un percorso di formazione e professionale che a buona ragione portò il Rotary Club Trani a conferirgli il 6 marzo 1990 il prestigioso Premio della Professionalità.