Raimondo Lima: «Promuovere smartworking e coworking»

«Tutte le volte che sono in stazione, penso ai miei coetanei e a quanti sono dovuti andare via dal nostro territorio pur di lavorare.Bisognerebbe trasformare lo stato di necessità causato dall'emergenza covid in opportunità.Sono convinto che lo smart working non sia un fenomeno momentaneo ma possa trovare continuità.Secondo me la Regione Puglia dovrebbe incentivare e promuovere tutte quelle strutture che si occupano di co-working che consentirebbero a tanti di continuare a svolgere la propria professione senza dover rinunciare alla qualità della vita che offre il nostro territorio».