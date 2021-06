Rapina in una villa di Trani, fuggono i malviventi

E' accaduto poco dopo le 18.30 di martedì 29 giugno quando ignoti si sono introdotti all'interno di una villa di un complesso residenziale in via Capirro I. I malviventi si sono introdotti all'interno dell'abitazione con all'interno i proprietari uno dei quali, pare, sia stato vittima di aggressione.Non si conoscono ancora i dettagli di ciò è stato portato via: i ladri sono fuggiti via poco dopo.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno acquisendo informazioni utili per ricostruire con precisione quanto avvenuto.