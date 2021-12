Rapporti tra Terzo settore e pubblica amministrazione: il 3 dicembre il convegno a Trani

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n.72 del 31 marzo 2021, ha adottato le linee guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni e enti del Terzo settore. La strada è dunque delineata: non resta che affinare e approfondire la conoscenza della disciplina e contestualmente scandagliare le enormi potenzialità dei percorsi condivisi tra queste due realtà, dando finalmente piena e concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione italiana. Una nuova via per la realizzazione e il raggiungimento di politiche pubbliche più efficaci: la capillare rete di azione e conoscenza dei territori degli Ets potranno diventare mezzo per avvicinare sempre più le amministrazioni a modelli condivisi di programmazione e erogazione di servizi pubblici.Per tutti questi motivi, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e il Comune di Trani hanno organizzato, per il giorno 3 dicembre, il convegno dal titolo: "I rapporti tra il Terzo settore e la pubblica amministrazione". L'incontro prenderà il via alle ore 16:30 nella Sala Ronchi della Biblioteca comunale Giovanni Bovio, in piazzetta San Francesco 1 a Trani.Al convegno prenderanno parte il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, il presidente del CSVSN Rosa Franco. Interverranno Francesco Angelo Lazzaro, segretario generale comune Trani, la consigliera regionale Debora Ciliento e Roberto D'Addabbo, coordinatore dell'Area Consulenza del CSVSN. Moderano l'incontro il direttore CSVSN Alessandro Cobianchi e l'assessore comunale ai Servizi Sociali Eugenio Benedetto Martello.L'incontro sarà trasmesso in diretta facebook sul canale Città di Trani official.