Referendum 2020, a Trani stravince il sì

Sono state scrutinate tutte le sezioni ed il risultato è evidente: anche a Trani stravince il sì, in linea con il trend nazionale.Il dato nazionale e quello regionale sono analoghi: il sì è in grande vantaggio rispetto al no. Per il referendum hanno votato 33.458 elettori.Ecco i dati ufficiali dai seggi tranesi.- 76.09%, pari a 24.680 voti- 23,91% pari a 7.775 voti