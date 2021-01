Refezione scolastica, prorogata la sospensione fino al 31 gennaio

Vista l'Ordinanza della Regione Puglia nr. 1 del 5 gennaio 2021, al fine di contenere il rischio di contagio, in attesa di conoscere l'evoluzione dell'epidemia da Covid-19 a seguito del periodo di festività, è stata disposta la proroga del periodo di sospensione del servizio di refezione scolastica fino al 31 gennaio 2021.L'assessore alla pubblica istruzione, Francesca Zitoli, ha commentato così la decisione: "A seguito di un nuovo confronto con i dirigenti scolastici dei quattro circolo didattici, si è giunti alla comune e condivisa decisione di prorogare la sospensione del servizio mensa per molteplici ragioni che sono in capo sia alle istituzioni scolastiche stesse, sia all'Ente locale. La previsione di un aumento dei contagi nell'ambito di una terza ondata andrebbe nuovamente a ridurre il personale scolastico impiegato per il tempo pieno, che non sempre riesce ad essere sostituito con i necessari incarichi a tempo determinato stabili. A questo si aggiunge la riduzione progressiva dei bambini frequentanti in presenza o per scelta delle famiglie o per ragioni legate a possibili situazioni di contagio. Pertanto è parso a tutti ragionevole e opportuno prorogare la sospensione del servizio di refezione scolastica nell'unico ed esclusivo interesse di salvaguardia della salute pubblica. Tuttavia la volontà dell'Amministrazione è ferma nel voler riprendere e garantire il servizio una volta superate le criticità legate alla curva dei contagi, che condizionano inevitabilmente gli aspetti organizzativi e amministrativi delle istituzioni scolastiche e dell'ente comunale".