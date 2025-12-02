Scuola e Lavoro
Regala (o regalati) il futuro: 100€ in omaggio con le esclusive Gift Card di Musa Formazione
Un buono sconto reale per dare una spinta alla tua carriera o a quella di un amico
Trani - martedì 2 dicembre 2025 12.13
Hai in mente di investire sulla tua formazione o vuoi fare un regalo davvero utile a una persona cara? Musa Formazione ha lanciato un'iniziativa imperdibile che rende il tuo prossimo traguardo professionale ancora più vicino. Sono disponibili 50 Gift Card del valore di 100,00€, pronte per essere ritirate gratuitamente. Sì, hai capito bene: un buono sconto reale per dare una spinta alla tua carriera o a quella di un amico.
Una volta lì, ti basterà effettuare una rapida registrazione al Front Office e il buono sarà tuo. Ma attenzione: la disponibilità è limitata a soli 50 pezzi!
Non aspettare che finiscano! Passa oggi stesso in Via Bruno Buozzi 5 ad Andria, incontra il team di Musa Formazione e ritira il tuo bonus da 100€.
👉 Per tutti i dettagli, consulta il regolamento completo qui: lp.musaformazione.it/regolamento-gift-card
Come funziona? È semplicissimo!Non serve partecipare a estrazioni o concorsi complicati. Per ottenere la tua Gift Card da 100€ basta recarsi fisicamente presso la sede di Musa Formazione in Via Bruno Buozzi 5/a-b-c ad Andria (BT).
Perché non puoi perdere questa occasione?
- Valore Reale: Risparmi subito 100€ sull'iscrizione a un corso.
- Flessibilità Totale: La Gift Card è cedibile a terzi. Se non la usi tu, puoi regalarla a un figlio, un amico o un parente. Un'idea regalo perfetta per chi vuole investire nel proprio futuro.
- Ampia Scelta: Il buono è valido per l'acquisto di corsi di formazione professionali o corsi di laurea.
Cosa devi sapere (i dettagli importanti)La trasparenza è fondamentale, quindi ecco le condizioni chiave per sfruttare al meglio il tuo buono:
- Corri subito: Le Gift Card sono disponibili fino a esaurimento scorte e comunque non oltre il 23 dicembre 2025. Chi prima arriva, meglio alloggia!
- Validità: Una volta ritirata, hai tempo fino al 31 gennaio 2026 per utilizzarla.
- Utilizzo: Il buono è applicabile su corsi con un valore pari o superiore a 700,00€.
- Cumulabilità: La Gift Card può essere cumulata con altre promozioni in corso (a discrezione dell'Orientatore Didattico), rendendo l'offerta ancora più vantaggiosa, ma non è possibile usare più Gift Card per lo stesso acquisto.
Il momento giusto è adessoLa formazione è l'investimento che paga i dividendi più alti. Che tu voglia specializzarti, cambiare carriera o conseguire quella laurea che sogni da tempo, questo è l'incentivo giusto per partire.
Consiglio Extra: Visto il numero limitato di card (solo 50!), ti suggeriamo di condividere questa notizia solo con i tuoi amici più stretti... o di correre a ritirarla prima di spargere la voce!
