Carlo Laurora
Carlo Laurora
Politica

Regionali, ore decisive a Trani: attesa sul "caso Laurora"

L'Assessore pronto a candidarsi con la Lega. Bottaro prepara la sostituzione in Giunta

Trani - giovedì 23 ottobre 2025 20.57
Ore contate per la presentazione delle candidature alle regionali di fine novembre e a Palazzo di Città c'è attesa perché, mentre i giochi sono chiusi per i principali candidati tranesi: Debora Ciliento (PD) e Mino Di Lernia (Sinistra Italiana) ambedue per il centrosinistra di Antonio Decaro, e Andrea Ferri (FDI) per il centrodestra di Luigi Lobuono, i riflettori sono ora puntati sull'Assessorato agli Affari Generali presieduto dal Carlo Laurora, "quarto uomo" ampiamente annunciato, che pur non avendo ancora sciolto ufficialmente la riserva sulla sua candidatura, la stessa, tranne variazioni dell'ultima ora, è data ormai per certa sarà nelle file della Lega di Salvini, seguendo il percorso del suo mentore politico, Massimo Cassano (Puglia Popolare), una scelta, quella di Laurora, che lo posiziona, mani e piedi, nel centrodestra, in aperta ed insanabile contrapposizione con la maggioranza di centrosinistra dell'Amministrazione Bottaro.

Questa eventualità, questo "caso" politico il Sindaco l'aveva già affrontato pubblicamente, definendo l'eventuale candidatura di Laurora "incompatibile" con il ruolo in Giunta. A Palazzo di Città si attende solo l'ufficialità della candidatura che farebbe scattare l'ultimatum, per cui la strada per Laurora sarebbe una sola: le dimissioni spontanee dall'incarico di Assessore, in caso contrario, come già preannunciato, Bottaro sarà costretto a revocargli la delega a soli sei mesi dalla fine della consiliatura.

L'uscita di Carlo Laurora libererebbe, a questo punto, una casella in Giunta il che comporterebbe, nel migliore dei casi, una sua sostituzione sic et simpliciter. Circolano voci di un cavallo di ritorno in area centro sinistra, una soluzione probabile visto che oggi come oggi il Primo Cittadino non avrebbe bisogno di fare rimpasti di governo per rinforzare una maggioranza che di per sé rimane solida, sono i numeri che lo dicono. La semplice sostituzione in Giunta di Carlo Laurora invece la si potrebbe anche leggere come un segnale politico forte e chiaro di un Amedeo Bottaro che si sta di fatto già occupando di costruire e di dare una continuità di centro sinistra alla Città.

Le elezioni comunali di primavera sono alle porte e l'esito delle regionali di novembre sarà importante per le future alleanze anche sul territorio, dove è inutile negare come sempre accade sotto elezioni, le tensioni nascono, aumentano o si acuiscono in maniera trasversale. Trani non è da meno: al centro, nel centro sinistra, nelle liste civiche come nel centro destra sillabando Petrarca: "le acque non sono chiare, ne dolci e ne tantomeno fresche."
  • Carlo Laurora
  • Comune di Trani
  • Amedeo Bottaro
Altri contenuti a tema
Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore Eventi e cultura Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore Venerdì 24 ottobre, in Biblioteca, la presentazione del libro postumo che celebra l'amore, nel primo anniversario della morte dell'autore
Trani, laboratorio "Halloween Cookie": al Family Lab oggi si cucina in famiglia Attualità Trani, laboratorio "Halloween Cookie": al Family Lab oggi si cucina in famiglia Attività gratuita per bambini e genitori guidata da Ramona Larosa. Inizio alle ore 17:30.
Lavori fermi al Ponte Lama, interviene il sindaco di Trani Attualità Lavori fermi al Ponte Lama, interviene il sindaco di Trani «Chiediamo all'Amministrazione di Bisceglie di dare inizio ai lavori»
Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026 Enti locali Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026 La disposizione del Ministero dell'interno
Darsena di Trani, la gara va avanti: nominata la commissione per i 3 progetti Darsena di Trani, la gara va avanti: nominata la commissione per i 3 progetti La gara per la riqualificazione e la gestione dell'approdo turistico del porto di Trani entra nella sua fase decisiva
A Trani tornano i corsi gratuiti per imparare il digitale Attualità A Trani tornano i corsi gratuiti per imparare il digitale Otto incontri in Biblioteca Bovio da ottobre a dicembre: dall'uso dello SPID alla sicurezza online
1 A Trani il progetto "Dopo di Noi" diventa realtà: al via il Co-Housing per la disabilità A Trani il progetto "Dopo di Noi" diventa realtà: al via il Co-Housing per la disabilità Grazie ai fondi PNRR e comunali, le nuove abitazioni permetteranno la vita autonoma. Ferrante: "Un passo fondamentale per l'inclusione sociale"
Ambito, riparte il percorso formativo di alfabetizzazione digitale Enti locali Ambito, riparte il percorso formativo di alfabetizzazione digitale Il programma degli appuntamenti di Trani all'interno della biblioteca
Gatti, amore e tanta tenerezza: aperto a Trani il primo Cat Café in Puglia
24 ottobre 2025 Gatti, amore e tanta tenerezza: aperto a Trani il primo Cat Café in Puglia
Firmato il protocollo tra Procura della Repubblica Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
23 ottobre 2025 Firmato il protocollo tra Procura della Repubblica Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
Sinistra Italiana Trani sostiene la candidatura di Mino Di Lernia alle regionali
23 ottobre 2025 Sinistra Italiana Trani sostiene la candidatura di Mino Di Lernia alle regionali
Le minacce dei "dattaroli " ai militari: «Vi butto la dinamite in Capitaneria»
23 ottobre 2025 Le minacce dei "dattaroli" ai militari: «Vi butto la dinamite in Capitaneria»
Riqualificazione delle aree sportive: un’occasione di crescita per Trani
23 ottobre 2025 Riqualificazione delle aree sportive: un’occasione di crescita per Trani
Al via il tesseramento 2026 di Trani Mò Pedala
23 ottobre 2025 Al via il tesseramento 2026 di Trani Mò Pedala
"Sanità, vent’anni di promesse e fallimenti: la Barletta-Andria-Trani dimenticata dalla Regione "
23 ottobre 2025 "Sanità, vent’anni di promesse e fallimenti: la Barletta-Andria-Trani dimenticata dalla Regione"
Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore
23 ottobre 2025 Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore
Trani, laboratorio "Halloween Cookie ": al Family Lab oggi si cucina in famiglia
23 ottobre 2025 Trani, laboratorio "Halloween Cookie": al Family Lab oggi si cucina in famiglia
Trani Soccorso ripristina il defibrillatore rubato in Piazza della Repubblica
23 ottobre 2025 Trani Soccorso ripristina il defibrillatore rubato in Piazza della Repubblica
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.