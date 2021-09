“Resistere. Ma occorre un sostegno compatto”: riparte il Circolo del Cinema “Dino Risi”

La magia della settima arte ritorna a Trani con la riapertura del Circolo del Cinema "Dino Risi".Dopo la collaborazione estiva con Palazzo Beltrani per la rassegna "American smile", i talk a favore dell'Airc organizzati al Versante Est con Corte Sveva e la partecipazione ai Dialoghi di Trani, l'associazione riapre le sue porte di via Ciardi 32 alla cittadinanza con la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2021-2022, promossa con una serie di incontri cinematografici esclusivi a partire da martedì 5 ottobre alle ore 17.30.Quest'anno il tesseramento sarà limitato a quaranta persone per garantire ai soci una visione rispettosa delle normative vigenti a seguito della pandemia da Covid-19.Sarà garantito ai vecchi abbonati il diritto di prelazione fino al 30 settembre, per poi offrire la possibilità di provare l'esperienza di uno dei pochi cineclub presenti in Puglia a nuovi curiosi e appassionati di cinema."Sostenere il cinema è diventato ormai un atto politico oltre che d'amore e la circostanza dovrebbe interessare tutti coloro che amano la cultura della condivisione. Siamo ancora traumatizzati ma il distacco da un'abitudine non può che favorire solo un'abitudine al distacco. Occorre difendersi", dichiara il direttore delle attività del Circolo Lorenzo Procacci Leone.E aggiunge:"Resistere è diventata ormai la nostra parola d'ordine ma per farlo serve un sostegno compatto, un atto di fede in nome di un luogo che offre emozioni uniche e irripetibili. Perché stiamo sacrificando luoghi della memoria, privando le nuove generazioni di emozioni che ci sono sempre appartenute."