Foto Credits" />
"Respiri d'arte": a Trani l'arte che cura si apre alla città. Foto Credits
Sanità

"Respiri d'arte": a Trani l'arte che cura si apre alla città

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, i giardini della CRAP ospitano una mostra che racconta percorsi di inclusione e prevenzione

Trani - domenica 5 ottobre 2025 9.19
Un respiro che diventa musica, un'immagine che racconta una storia, un manufatto che esprime un percorso di rinascita. Questo è "Respiri d'arte" l'evento che giovedì 9 ottobre dalle ore 19:30 trasformerà i giardini della CRAP di Trani, gestito dalla Cooperativa Sociale "Questa Città" onlus, in una galleria a cielo aperto, in un luogo di incontro tra la comunità e la forza terapeutica della creatività.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale le porte del Centro di Salute Mentale in via Sant'Annibale Maria di Francia, presso gli spazi del Santuario della Madonna di Fatima, si apriranno per mostrare le opere nate all'interno dei suoi laboratori espressivi. In mostra ci saranno creazioni musicali, visive e artigianali, espressioni autentiche nate da percorsi di cura, impegno e relazione.

L'iniziativa, promossa dal Dipartimento di Salute Mentale della Asl Bt, ha un obiettivo ambizioso e fondamentale: portare la salute mentale al di fuori dei tradizionali "luoghi di cura della follia". Lo scopo è quello di promuovere una cultura della prevenzione, raggiungendo quelle fasce di popolazione, purtroppo sempre più ampie, che si trovano in "stati mentali a rischio". L'arte diventa così uno strumento per intervenire precocemente, prima che il disagio si trasformi in una condizione cronica. L'evento vuole diffondere pratiche che non si limitino a curare la cronicità, ma che costruiscano benessere e consapevolezza nell'intera comunità.

Musica, cinema, pittura e artigianato diventano il linguaggio universale attraverso cui raccontare percorsi umani e collettivi. "Respiri d'arte" non è solo una mostra, ma un'occasione preziosa per incontrarsi, emozionarsi e guardare con occhi nuovi la straordinaria forza dell'arte come strumento di inclusione. L'appuntamento è per giovedì 9 ottobre nei giardini della CRAP in via Sant'Annibale Maria di Francia, 133. L'ingresso è libero.
"Respiri d'arte": a Trani l'arte che cura si apre alla città
"Respiri d'arte": a Trani l'arte che cura si apre alla città © credits
  • asl bt
Altri contenuti a tema
1 ASL BT: arriva la nuova app di accoglienza digitale Attualità ASL BT: arriva la nuova app di accoglienza digitale Un progetto per gestire le prenotazioni, orientarsi, pagare e ricevere assistenza
A Trani torna "Insidequeer" per decostruire gli stereotipi di genere Attualità A Trani torna "Insidequeer" per decostruire gli stereotipi di genere Martedì 30 settembre una giornata di formazione e workshop organizzata dall'Asl Bt. Verrà presentato il nuovo Servizio per le Identità di Genere e Sessuali
Oikos e Codacons (Trani): chiedono che la radiologia sia aperta la sera e nel weekend per abbattere le liste d'attesa Oikos e Codacons (Trani): chiedono che la radiologia sia aperta la sera e nel weekend per abbattere le liste d'attesa Una proposta innovativa dal PTA di Trani per esami diagnostici h24, ispirata dal modello ASL Bari, con l'obiettivo di garantire il diritto alla salute e ottimizzare le risorse
Campagna di screening nefrologico a Trani  Campagna di screening nefrologico a Trani  Il Centro Dialisi di Trani ospiterà una giornata di screening gratuito rivolto a tutta la popolazione della Bat, senza prenotazione
Taglio del nastro al PTA di Trani, riqualificato il Centro Dialisi ora un fiore all'occhiello della sanità territoriale Taglio del nastro al PTA di Trani, riqualificato il Centro Dialisi ora un fiore all'occhiello della sanità territoriale Inaugurato oggi il rinnovato servizio con 12 posti che potenzia ulteriormente un Presidio Territoriale di Assistenza già modello di efficienza per la Regione
Liste d'Attesa per le viste specialistiche: "E' un problema Nazionale, ma serve consapevolezza prescrittiva" Attualità Liste d'Attesa per le viste specialistiche: "E' un problema Nazionale, ma serve consapevolezza prescrittiva" La Asl Bt interviene sulla capacità di risposta, ma il Commissario Straordinario Dott.ssa Tiziana Dimatteo evidenzia la necessità di un approccio più critico alla prescrizione medica
1 Inaugurata stamani la nuova TAC al Presidio Territoriale di Assistenza di Trani Inaugurata stamani la nuova TAC al Presidio Territoriale di Assistenza di Trani L'Unità Operativa di Radiologia si arrichisce di una macchinario tecnicamente avanzato per una diagnostica meno invadente e più precisa
Risonanza Magnetica: il 28 marzo a Trani l'attivazione della nuova apparecchiatura Risonanza Magnetica: il 28 marzo a Trani l'attivazione della nuova apparecchiatura L'Asl BT ne inaugurerà due, oltre Trani c'è anche Andria
Quattordici anni di sacerdozio per Mons.Natale Albino, orgoglio tranese
5 ottobre 2025 Quattordici anni di sacerdozio per Mons.Natale Albino, orgoglio tranese
La Parrocchia San Magno a Trani in Missione Francescana: il Vangelo bussa a ogni porta
5 ottobre 2025 La Parrocchia San Magno a Trani in Missione Francescana: il Vangelo bussa a ogni porta
Insolito ritrovamento a Trani: una carcassa di ariete si spiaggia a Colonna
5 ottobre 2025 Insolito ritrovamento a Trani: una carcassa di ariete si spiaggia a Colonna
A14 Bologna-Taranto: chiuso per una notte il tratto Andria Barletta-Trani verso Bari
5 ottobre 2025 A14 Bologna-Taranto: chiuso per una notte il tratto Andria Barletta-Trani verso Bari
Il Teatro del viaggio chiude un evento a Trani e apre un laboratorio a Bisceglie
5 ottobre 2025 Il Teatro del viaggio chiude un evento a Trani e apre un laboratorio a Bisceglie
Rapina a mano armata in centro a Trani: fermato un uomo, recuperata la refurtiva
4 ottobre 2025 Rapina a mano armata in centro a Trani: fermato un uomo, recuperata la refurtiva
Polisportiva Trani, si parte: al via il campionato di Seconda Categoria
4 ottobre 2025 Polisportiva Trani, si parte: al via il campionato di Seconda Categoria
Assistenza Specialistica a Trani, Rosa Uva: "Inaccettabile che a ottobre il servizio non sia ancora partito "
4 ottobre 2025 Assistenza Specialistica a Trani, Rosa Uva: "Inaccettabile che a ottobre il servizio non sia ancora partito"
Libera Trani, 10 anni contro le mafie: un decennio di memoria e impegno civile
4 ottobre 2025 Libera Trani, 10 anni contro le mafie: un decennio di memoria e impegno civile
Solennità di San Francesco: a Trani la Festa Liturgica si fa preghiera per la Pace
4 ottobre 2025 Solennità di San Francesco: a Trani la Festa Liturgica si fa preghiera per la Pace
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.