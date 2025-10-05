"Respiri d'arte": a Trani l'arte che cura si apre alla città

Un respiro che diventa musica, un'immagine che racconta una storia, un manufatto che esprime un percorso di rinascita. Questo è "" l'evento chetrasformerà i giardini della CRAP di Trani, gestito dalla Cooperativa Sociale "Questa Città" onlus, in una galleria a cielo aperto, in un luogo di incontro tra la comunità e la forza terapeutica della creatività.In occasione dellale porte del Centro di Salute Mentale in via Sant'Annibale Maria di Francia, presso gli spazi del Santuario della Madonna di Fatima, si apriranno per mostrare le opere nate all'interno dei suoi laboratori espressivi. In mostra ci saranno creazioni musicali, visive e artigianali, espressioni autentiche nate da percorsi di cura, impegno e relazione.L'iniziativa, promossa dal Dipartimento di Salute Mentale della Asl Bt, ha un obiettivo ambizioso e fondamentale: portare la salute mentale al di fuori dei tradizionali "luoghi di cura della follia". Lo scopo è quello di promuovere una cultura della prevenzione, raggiungendo quelle fasce di popolazione, purtroppo sempre più ampie, che si trovano in "stati mentali a rischio". L'arte diventa così uno strumento per intervenire precocemente, prima che il disagio si trasformi in una condizione cronica. L'evento vuole diffondere pratiche che non si limitino a curare la cronicità, ma che costruiscano benessere e consapevolezza nell'intera comunità.Musica, cinema, pittura e artigianato diventano il linguaggio universale attraverso cui raccontare percorsi umani e collettivi. "Respiri d'arte" non è solo una mostra, ma un'occasione preziosa per incontrarsi, emozionarsi e guardare con occhi nuovi la straordinaria forza dell'arte come strumento di inclusione. L'appuntamento è per giovedì 9 ottobre nei giardini della CRAP in via Sant'Annibale Maria di Francia, 133. L'ingresso è libero.