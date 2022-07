Reti intelligenti di distribuzione dell'energia: quasi 4 milioni di euro all'Amet

Con decreto del Ministero per la transizione elologica, trasmesso ieri 1 luglio "Amet Spa è stata ammessa al finanziamento del bando di cui all'avviso pubblico del 20 dicembre 2019 del Mise Dgaece (ora MITE Dipartimento Energia – Direzione Generale Incentivi Energia) per un importo complessivo di euro 3.981.128,75.La progettualità presentata da Amet ha come oggetto interventi per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (Smart Grid).Fra gli interventi più significativi previsti figurano, a solo titolo esemplificativo, la sostituzione massiva dei contatori con l'installazione di contatori di nuova generazione 2G, il raddoppio delle reti cittadine nonchè interventi di miglioramento del sistema di telecontrollo.L'Amministratore Delegato di Amet Giuseppe Paolillo: "Per l'importante e storico traguardo raggiunto per Amet desidero ringraziare i componenti di entrambi i Cda di cui ho fatto e faccio parte ovvero l'avv. Francesco De Marinis e l'Arch. Serena Cannone, per il primo Cda, nonché il prof. Umberto Salinas, la dott.ssa Daniela Lombardi e l'avv. Luigina Monaco, dell'attuale Cda.Citazione doverosa e sentita di ringraziamento per l'intera struttura di Amet, tecnica ed amministrativa, per il supporto fornito in occasione della predisposizione della progettualità finanziata.Tale risultato rappresenta solo la fase iniziale di una progettualità più ampia che Amet potrà realizzare sfruttando le occasioni che saranno concesse da altri bandi in pubblicazione a breve e finanziati dal PNRR, per estendere gli ambiti di intervento sulla rete cittadina con lo scopo di porre le basi per la futura conferma della concessione Ministeriale con scadenza prevista il prossimo 2030.Ora si attendono gli indirizzi da parte del socio unico Comune di Trani in merito, per esempio, all'ingresso nel mercato libero (eventualmente in partnership con altro soggetto) e alla produzione di energia che rappresentano solo alcune delle prossime sfide che Amet dovrà affrontare e vincere se vuole consolidare e rafforzare la propria posizione all'interno del mercato di riferimento."