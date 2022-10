Richieste e segnalazioni sul portale dell'Asl Bat, un servizio "a metà"

"In questa sezione Le offriamo la possibilità di inviare on line una segnalazione per contribuire a migliorare i servizi offerti."Questo è quello che il portale dell'Asl Bat, alla voce "richieste e segnalazioni", presenta agli utenti quando hanno interesse a presentare segnalazioni reclami o elogi a questo indirizzo link.L'utente può scrivere all'URP ufficio relazioni con il pubblico segnalando, reclamando o elogiando un fatto accaduto e l'URP lo riceve e poi lo smista agli uffici competenti. Il servizio è previsto dalla legge e fin qui tutto bene se non fosse per la consultazione online delle pratiche ma trattasi di un servizio fatto a metà. Perché vi starete chiedendo? Perché non c'è modo da ormai mesi, ci riferiscono alcuni utenti, di vedere lo stato di avanzamento della pratica della segnalazione reclamo o elogio.Il portale, dal canto suo, risponde con la scritta "consultazione segnalazioni è temporaneamente non disponibile" ecco il perché del titolo di un servizio a metà o meglio, per dirla alla tranese maniera, a mez serviz!