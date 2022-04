Rifiuti e percolato a Trani: operazione verità. È questo il tema dell'evento informativo organizzato dal movimento civico Articolo97 che si terrà martedì 12 aprile 2022 alle ore 19:00 presso l'Auditorium Croce Bianca Via E. Fusco 57 a Trani.Articolo97 ricorda che il Consiglio Comunale ha da poco approvato la variante urbanistica al Pug per un progetto di realizzazione di una stazione di trasferenza rifiuti e di un impianto di trattamento percolato da realizzare nella discarica situata in località Puro Vecchio a Trani. Tale discarica è stata chiusa nel 2014 a causa dell'inquinamento della sottostante falda acquifera dovuto alla fuoriuscita di percolato ed è tuttora in attesa di bonifica.Articolo97 riscontra una informazione incompleta su diversi aspetti che meritano chiarimenti a beneficio di tutta la cittadinanza. Si cercherà di approfondire cos'è e come funziona un impianto di questo genere, e di informare la comunità con massima trasparenza sulle scelte che presentano potenziali ripercussioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.Interverranno l'avv. Alessandro Moscatelli (presidente del comitato "Trani No alla raccolta porta a porta"), il dott. Giuseppe Tarantini (già sindaco di Trani), Roberto Brattoli e Raffaele Covelli.La cittadinanza è invitata a partecipare.