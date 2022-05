Rifiuti in Vico Leonardo, la replica: «Amiu parte lesa in quanto costretta ad intervenire più volte al giorno»

Amiu S.p.A., rispetto alla questione sollevata nell'articolo "Vico Leonardo, le denunce dei residenti per i rifiuti abbandonati in strada" (come in altre situazioni simili), è di fatto parte lesa in quanto costretta ad intervenire anche più volte al giorno per riportare decoro in aree della città Trani prese di mira da fenomeni quali l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Non si può non rilevare come, anche nell'articolo pubblicato, non vi sia nessuna forma di condanna sociale nei confronti dei protagonisti dei frequenti e ripetuti episodi di inciviltà che deturpano il decoro urbano e che costringono l'azienda ad eseguire attività straordinarie che ricadono sull'intera collettività.Si è avuta la sensazione, ma speriamo di sbagliare, che in alcuni messaggi ci sia una sorta di "rimprovero" ad Amiu S.p.A. e vengano invertite causa ed effetto come a voler addebitare la responsabilità di comportamenti sconsiderati di una (minoritaria) parte della cittadinanza ad Amiu S.p.A. o più in generale alle istituzioni. Per tornare ai compiti di Amiu S.p.A. ci troviamo di fronte ad una situazione paradossale rispetto alla quale, continuando a garantire massimo impegno nelle attività in cui l'Azienda è chiamata, auspichiamo di poter contare sulla collaborazione di tutta la cittadinanza quale fattore indispensabile per mantenere pulita e decorosa la città di Trani, soprattutto nel prossimo periodo estivo.